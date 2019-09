Il caimano Jack è stato ritrovato, l’annuncio anche questa volta arriva dal profilo ufficiale del comune di Orosei. La sua scomparsa dal circo Martin a Sos Alinos lo scorso 10 agosto ha messo in allerta tutti a Orosei, Sardegna.

La sua fuga ha lasciato il segno soprattutto sui social dove gli utenti si sono scatenati tra battute ironiche e aspre critiche nei confronti dei circhi che ancora usano animali come attrazione.

Ritrovato il Caimano Jack

L’animale è stato rintracciato sulla costa orientale dell’isola, nei pressi di Cala Liberotto, sempre provincia di Orosei. Stava camminando nei pressi di un’abitazione, come l’hanno visto i proprietari hanno allertato i carabinieri che a loro volta hanno contattato la guardia forestale e i veterinari.

Una volta individuato Jack, questo il nome del caimano, è stato catturato, messo in sicurezza e trasportato in un centro veterinario dell’Asl di Nuoro dove è stato visitato. I veterinari hanno però fato una bizzarra scoperta, in realtà Jack non è un maschio ma una femmina.

Una volta constatate le sue buone condizioni di salute, il caimano è stato restituito ai legittimi proprietari, il circo Martin, dove Jack rappresenta una delle maggiori attrazioni. In molti sui social hanno commentato il ritrovamento lanciando l’appello affinché l’animale non venga restituito al circo.

Una fuga durata 20 giorni

L’allarme era stato lanciato lo scorso 10 agosto attraverso un post pubblicato sulla pagina dell’amministrazione comunale di Orosei. Inizialmente si è parlato di furto di animale e non di fuga, tant’è che l’appello citava così: “Ci comunicano che è stato denunciato il furto di un COCCODRILLO dal circo attualmente a Sos Alinos. Non potendo con certezza confermare il furto, si sta vigilando anche l’ipotesi della fuga dell’animale”.

Ovviamente era stato lanciato un appello ai cittadini affinché facessero attenzione e segnalare ogni eventuale avvistamento.