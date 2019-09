TEXAS- Ieri sera le cittadine di Midland e Odessa sono state sconvolte da violenti fatti di sangue. Un uomo bianco sulla trentina ha rubato un furgone postale, si è diretto verso un centro commerciale ed ha aperto il fuoco sulla folla, sparando a casaccio.

A poche settimane dalle stragi di El Paso e Dayton gli Stati Uniti tornano a fare i conti con la follia omicida. Il killer è stato fermato e ucciso dopo una violenta sparatoria: ne danno conferma i social che postano immagini live dello scontro a fuoco. Intanto fonti locali sembrano confermare un bilancio di 5 morti e 21 feriti.

Tra i feriti anche un bimbo di 18 mesi colpito al volto. E mentre gli episodi come questi si replicano a ritmo incalzante scoppia la rabbia dei democratici.

Secondo le ricostruzioni il killer avrebbe rubato un furgone postale, per poi dirigerlo verso un centro commerciale nella zona est di Odessa. Qui avrebbe poi dato luogo al massacro, mietendo vittime inconsapevoli. Ieri sera si è parlato anche di una Toyota, che contemporaneamente seminava il terrore tra le stesse zone, ma la notizia non è mai stata confermata.

Immediatamente il folle si è poi dato alla fuga, verso Midland.

La polizia ha predisposto nella zona una serie di manovre di sicurezza. È stato chiesto agli studenti del campus del Texas Premian di rimanere all’interno dei loro alloggi e di non aprire. Sono state fatte sgomberare le strade e rimossi dalle loro postazioni anche i giornalisti inviati per seguire lo sviluppo degli eventi.

Il furgone è stato intercettato dalla polizia sulla statale. Qui è cominciato l‘inseguimento che si è concluso nel parcheggio di un cinema dove l’assassino è stato accerchiato e costretto ad uno scontro a fuoco con gli agenti. Il killer è stato abbattuto intorno alle 6 del pomeriggio, ora locale.

Le scene della disfatta sono state riprese da alcuni presenti sul luogo e postate su Twitter.

Video being shared on social media appears to show the moment an #activeshooter in #Odessa #Texas was killed by police. pic.twitter.com/uRAG2MA8dN