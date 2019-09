Una storia, quella di Milli Lucas, che sa di miracolo. Amelia, chiamata confidenzialmente Milli ha solamente 12 anni ed è affetta da una rara patologia, la sindrome di Li-Fraumeni, proprio come sua mamma. Si tratta infatti di una malattia ereditaria autosomica dominante che provoca l’aumento del rischio (maggiore di 25 volte) di sviluppare uno o più tumori. Nel caso di Milli, il cancro si è sviluppato al cervello, in quella zona vietata vicina al tronco cerebrale che i medici sono restii a toccare. Pochissime le speranze di sopravvivere ma le aspettative di vita di poche settimane non ha scoraggiato il dottor Charlie Teo che l’ha operata e messa in piedi, riportandola alla vita.

La sindrome di Li-Fraumeni e il tumore al cervello

Da 3 anni la piccola Milli Lucas faceva i conti quotidianamente con un tumore al cervello che quasi sicuramente, secondo la diagnosi, l’avrebbe uccisa. Di fronte a lei c’erano poche settimane di vita in Austrialia, dove i medici più critici sull’argomento avevano rinunciato ad operarla per non compromettere ulteriormente la vita della piccola.

I genitori però non si sono mai persi d’animo accettando la sfida del dottor Charlie Teo, noto nel mondo della medicina per aver preso in carico complicati casi di cancro terminale proprio al cervello.

Dopo averla visitata una prima volta il dottore ne aveva confermato la delicatezza e la difficoltà qualora l’intervento sarebbe avvenuto ma non si è tirato indietro.

Operata in Germania, torna a vivere

Così, come raccontato interamente dal Daily Mail, il dott. Charlie Teo ha deciso di far volare Milli dall’Australia alla Germania per sottoporla all’operazione, avvenuta a giugno. Un lungo intervento durante il quale il dottor Charlie Teo è riuscito a rimuoverle con successo il 98% di quel tumore maligno aggrappato al tronco encefalico della piccola 12enne. Avrebbe dovuto attendere inesorabile la morte e invece, la piccola Milli è tornata a camminare dopo appena 3 giorni dall’intervento, sorridente e a breve recupererà anche il braccio destro che al momento non riesce ancora a muovere.

Il ritorno a scuola e la pagina in suo sostegno

Dopo essersi trovava a vis-à-vis con la morte, il miracolo della medicina le ha conferito una rinnovata opportunità per vivere. Prima di sottoporsi all’intervento in Germania infatti, la piccola Milli aveva smesso di reagire ai trattamenti, motivo che ancor più spinse e credere che per lei non ci fossero più possibilità.

Ora nel suo futuro c’è la scuola, in cui è tornata insieme alla sorella, il canto e dei trattamenti alternativi. Ovviamente necessario, per la famiglia di Milli, rivolgere un appello al buon cuore di chiunque venisse a conoscenza della storia della 12enne, lanciando una raccolta fondi su GoFundMe. Intanto, in questo momento particolarmente felice per la famiglia, proprio i genitori della piccola Milli ci tengono a condividere i progressi e le conquiste della piccola su Facebook, sul gruppo a lei dedicato Team Millstar.

*immagine in evidenza: Milli Lucas. Fonte/Facebook Monica Smirk (dimensioni modificate)