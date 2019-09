Esce allo scoperto con una rivelazione sicuramente inaspettata l’ex velina bionda di Striscia la Notizia, la bella Irene Cioni. Pare infatti che tra lei e la mora collega di stacchetti, Ludovica Frasca, non fosse affatto sbocciata l’intesa. Contrariamente all’accoppiata Canalis-Corvaglia, o al duo vincente formato da Federica Nargi e Costanza Caracciolo, le due non sono mai diventate davvero amiche.

Amiche sul palco, sconosciute dietro le quinte

“Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche“, la confessione arriva per bocca di Irene Cioni, la velina bionda uscente da Striscia la Notizia che ha voluto raccontarsi al settimanale DiPiù. Secondo quanto dichiarato dalla Cioni infatti, per quanto l’intesa sul palco fosse ottimale, dietro le quinte lei e la Frasca non avrebbero mai fatto “coppietta fissa”.

“Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare“. Si respira sicuramente del rammarico e molto dispiacere tra le parole dell’ormai ex velina che sperava di poter diventare amica della Frasca.

“Raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione”

Nel raccontarlo però non addossa la colpa alla collega parlando di poca e reciproca affinità: “Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così – racconta la Cioni – Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era una finzione“.

Certo, un retroscena affatto carino e che sicuramente in pochi avrebbero potuto immaginarsi vedendole così complici e affiatate in quel di Striscia. “Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi“.

Proprio così infatti, al di là dei dissapori, la Cioni è incinta al quinto mese e si gode la maternità caratterizzata da un pancino già ben vistoso che certo non nasconde alla fotocamera e ai fan su Instagram.

*immagine in evidenza: Irene Cioni e Ludovica Frasca. Fonte/Instagram Irene Cioni (dimensioni modificate)