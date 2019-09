Il toto nomi dei partecipanti al Grande Fratello Vip continua. Nei mesi estivi le voci si sono susseguite; alcuni personaggi hanno già detto che non entreranno nella Casa più spiata d’Italia, altri, invece, hanno lasciato trapelare qualcosa. L’indiscrezione che circola in queste ore è che due ex tronisti di Uomini e Donne sarebbero a un passo dall’accettare.

Alfonso Signorini e la simpatia per Lorenzo Riccardi

Il primo dei due nomi usciti fuori in questi giorni è quello dell’ex tronista del programma di Maria De Filippi, Lorenzo Riccardi. A parlare della sua probabile partecipazione al Grande Fratello Vip è il sito di gossip Bitchyf.

Sembra, infatti, che il giovane abbia conquistato Alfonso Signorini, entrando nelle sue grazie. Sia Riccardi che la compagna Claudia Dionigi, con la quale si è fidanzato alla fine della sua partecipazione a U&D, hanno più volte fatto allusioni al GF Vip. Da poco hanno anche partecipato a un evento organizzato da Chi Magazine, come dimostrano alcune foto pubblicate su Instagram dall’ex tronista. Nelle immagini posano sorridenti insieme ad Alfonso Signorini.

Mariano Catanzaro, altro ex tronista al GF Vip

L’altro probabile ex tronista di Uomini e Donne che entrerà nella Casa più spiata d’Italia è Mariano Catanzaro. Dopo la lunga esperienza nel programma di Maria De Filippi, Catanzaro sarebbe pronto per nuove avventure.

Non ha esplicitamente menzionato il Grande Fratello Vip, ma ha parlato di un ritorno sul piccolo schermo, e lo ha fatto confidandosi sulle pagine di Novella 2000: “Si prospettano belle cose all’orizzonte per me. Il mio desiderio è sempre stato quello di far sorridere le persone e finalmente mi è stata concessa la possibilità concreta di farlo“. E ha continuato mantenendo il riserbo: “Non posso comunicare la data, né dire su quale emittente tv, non voglio assolutamente riferire nulla in merito. E non come sono apparso durante il trono di Uomini e Donne“.

L’attesa cresce

Non vi è alcuna certezza né della partecipazione di Lorenzo Riccardi né di quella di Mariano Catanzaro. Di sicuro si sa che i due hanno sostenuto il provino e sembra essere andato molto bene. Potrebbero entrare entrambi nella Casa del GF Vip, uno solo o nessuno dei due, ciò che è certo è che i rumors su di loro sono sempre più insistenti. I fan, attraverso le pagine Instagram dei due ex tronisti, chiedono di continuo se le voci sulla loro partecipazione sono vere. In molti si domandano se li vedranno nel programma condotto da Alfonso Signorini, che dovrebbe iniziare a novembre. Dunque, non resta che attendere questi due mesi per sapere con certezza chi prenderà parte alla quarta edizione del GF Vip. Sicuramente tanti altri nomi verranno proposti in queste settimane.

Immagine in evidenza: Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello. Fonte: Alfonso Signorini/Instagram