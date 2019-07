Probabilmente sin quando non inizierà sarà un continuo rincorrersi di indiscrezioni sui probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tantissimi i nomi già affiorati e riguardano i papabili concorrenti ma ancor più sono i nomi di quelli che, a prescindere, hanno già dato picche ad Alfonso Signorini. Oggi però ci sono alcune novità: spuntano nuovi nomi, prima mai visti, che potrebbero essere gli “assi” nella macchina del direttore di Chi.

Chi non ci sarà sicuramente

Abbiamo discusso tanto su nomi quali quello di Tina Cipollari, Naike Rivelli, Taylor Mega e tutti questi personaggi in comune hanno un solo fattore: quasi sicuramente, al 99%, non parteciperanno alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Parlando invece di chi ci sarà, possiamo quasi sicuramente dire: Alfonso Signorini. Ovviamente però, non possiamo parlare di concorrente: Signorini, che per la prima volta nella storia del format si appoggerà all’enciclopedica Maria De Filippi, terrà tesi i fili dei suoi burattini.

Spuntano 4 nuovi nomi

Ma dunque chi parteciperà? Partiamo dalle illazioni già ben note che vogliono nella casa del Grande Fratello Vip sia Loredana Lecciso che Ilona Staller. Entrambe infatti avrebbero espresso felicità qualora venisse fatto loro la proposta. L’ultimo, in ordine cronologico, ad essersi inserito con prepotenza nella lista dei papabili concorrenti era stato poi Gennaro Lillio, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello “nip” di Barbara d’Urso.

Lessa, Shalpy, Brandi e Galanti

Secondo quanto rivelato da TvBlog, a questa lista di “noti” si andrebbero ad aggiungere 4 novità esclusive e ancor più papabili. Pare infatti che in questi giorni abbiano sostenuto un provino per entrare nella casa Fernanda Lessa, che in molti ricorderanno così come Giovanni Scialpi noto più come Shalpy. E ancora la bionda ballerina Matilde Brandi e niente meno che Claudia Galanti, ex naufraga.