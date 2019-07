È una Loredana Lecciso particolarmente propensa a sviscerare momenti salienti della sua vita quella che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. C’è ampio spazio per tutto: dalla famiglia al bene nutrito tutt’ora nei confronti di Al Bano e anche qualche parola su Romina Power, con la quale i rapporti permangono in camera iperbarica.

Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano

Ci sono tanti retroscena di cui non si aveva consapevolezza della storia tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Si avrebbe potuto credere di sapere ormai tutto della loro love story, sotto i riflettori e nel mirino del gossip per lunghi mesi, eppure c’è qualcosa che la Lecciso non aveva mai rivelato prima. Un aneddoto spiacevole che spinse proprio Loredana e Al Bano a venire alla luce ai tempi, quando ancora nessuno poteva sospettare che tra i due ci fosse una storia.

La minaccia d’aborto

Come racconta la Lecciso a Chi, non fu proprio sua volontà uscire allo scoperto con Al Bano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco che già frequentava da tempo. A restringere i tempi fu una minaccia d’aborto: “Nessuno sapeva della relazione tra me e Al Bano, non potevo dire che ero rimasta incinta nemmeno ai miei genitori – confessa la Lecciso – Ebbi poi una minaccia d’aborto e fui costretta a rivelarlo“. Una scelta forzata quella di uscire pubblicamente allo scoperto, spinta da spiacevoli eventi.

Al Bano, un papà da lode

Ma come dicevamo, nel corso dell’intervista c’è spazio per tutto e parole bonarie anche per l’ex compagno, con il quale conferma non esiste più una relazione amorosa ma un grandissimo e reciproco rispetto. Come padre infatti, Loredana Lecciso lo reputa un uomo meraviglioso: “Sembra un paradosso, ma oggi gli voglio bene più di quanto gliene volessi prima, è una dimensione serena che non richiede alcun tipo di definizione“. I loro figli non hanno mai nemmeno subito la fine del loro idillio e di questo se ne prendono, entrambi, il merito: “I ragazzi non hanno mai sofferto le nostre scelte anche perché con i figli siamo stati più bravi, Al Bano come papà merita un dieci pieno“.





La stuzzicante idea del Grande Fratello Vip

Su Romina Power, come sempre, la Lecciso non si sbottona troppo e lascia intendere che tra le due non ci sia alcun genere di rancore ma solo molto reciproco rispetto sul quale la Lecciso calca sempre il tono. Intanto però, mentre discorre sulle proprie vicende intime e familiari, le scappa quella che potrebbe essere una vera indiscrezione se non addirittura una candidatura volontaria.

La Lecciso infatti non ha nascosto, di fronte all’approdo di Signorini al timone del Grande Fratello Vip, di poter prendere seriamente in considerazione l’idea di parteciparvi: “Ho sempre rifiutato, si immagina la mattina senza trucco? L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirare fuori il meglio di me [..] ma non so se avrei il coraggio di farlo“. Un pensiero che insomma, accarezza la sua testa e chissà che non divenga realtà.

*immagine in alto: Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Fonte/Instagram Loredana Lecciso (dimensioni modificate)