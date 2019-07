Quanta suspense attorno al Grande Fratello Vip di cui al momento si sa davvero molto poco. Sembra ormai certa, al 99,9% la conduzione di Alfonso Signorini. Fattasi da parte Ilary Blasi, il direttore di Chi che ha sempre frequentato l’ambiente, sarebbe pronto a prenderne le redini. Diverso invece il discorso su chi vi parteciperà: tante illazioni, trattative, smentite e puntualmente vengono annotati o depennati nomi dalla lista. Oggi se ne aggiunge uno nuovo però ed è “vip” non da molto: Gennaro Lillio.

Tutto quello che sappiamo sul prossimo Grande Fratello Vip

Che il Grande Fratello per le not important people possa essere il trampolino di lancio verso la versione deluxe, non è poi una così grande novità. Si entra da “non famosi” in una trasmissione per finire tra i famosi l’edizione successiva. Del prossimo Grande Fratello Vip 2019, pur senza sapere nulla, abbiamo già potuto sapere abbastanza. Dopo gli iniziali sospetti è almeno possibile stilare una lista di nomi di persone che sicuramente non troveremo all’interno della casa come quello di Naike Rivelli, Tina Cipollari e Taylor Mega.

Gennaro Lillio: l’indizio corre sui social

Diversa invece la situazione per chi è in bilico tra un “mi piacerebbe” e un “chissà” come Loredana Lecciso che si rileverebbe essere la vera “bomba” del Grande Fratello “signoriniano”. Sempre in trattativa, da mesi ormai, anche Ilona Staller molto più solita però apparire in tv e forse proprio per questo la sua partecipazione non desterebbe troppo clamore. In tutto questo, come anticipato, serpeggia l’ipotesi che tra i “vip” potrebbe esserci un ex “non vip” che di Grande Fratello è ben istruito. Si tratta proprio di Gennaro Lillio, il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, conosciuto a tutti per essere divenuto proprio nei meandri della casa più spiata il fidanzato di Francesca De André.

Il no a Temptation Island Vip

Mentre sui profili degli autori di Temptation Island Vip, altro programma al quale avrebbero potuto partecipare, si fa chiarezza circa la loro candidatura – (Lo scrive uno degli autori, su Instagram: “Non è stato fatto nessun provino a Francesca De André e Gennaro Lillio per la prossima edizione di TIV) – galoppa l’ipotesi che Gennaro, in solitaria, possa approdare al Grande Fratello Vip.





La storia sospetta

A far insorgere il dubbio è stata una recentissima storia pubblicata su Instagram proprio da Gennaro Lillio. Uno storia sospetta girata fuori dalla porta rossa del Grande Fratello Vip. Che Gennaro Lillio non si trovasse a caso lì fuori, memore dei bei momenti, ma stesse mettendo a punto i termini della sua prossima partecipazione? Lo scopriremo molto presto!