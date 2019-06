Gennaro Lillio e Francesca De André approderanno a Temptation Island Vip? Il progetto non sembra essere tra le priorità dell’ex gieffino che, archiviata la parentesi Grande Fratello, sarebbe in tutt’altre faccende affaccendato. I fan della neonata coppia sperano di rivederli sugli schermi ma qualcosa rema contro questa ipotesi. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso Lillio ai microfoni di Turchesando, su Radio Italia Anni 60.

Gennaro Lillio a Temptation Island Vip?

L’ipotesi è delle più ghiotte, considerando il successo e l’attenzione catalizzata dall’ex gieffino durante il Grande Fratello 16. Ma Gennaro Lillio infrange il sogno dei fan e rivela perché non parteciperà al reality delle tentazioni (di cui l’edizione ‘nip’ è ai nastri di partenza).

Il ragazzo ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di mettersi in gioco nella trasmissione e, senza troppi giri di parole, avrebbe liquidato la proposta della sua Francesca De André con un secco ‘No’. I rumors sulla loro partecipazione si sono fatti sempre più insistenti, illudendo i loro sostenitori che i giochi fossero ormai fatti.

“È una voce che gira, ma a Francesca ho detto no! Dopo 58 giorni chiusi in una casa non ti vai a rinchiudere di nuovo (…). Voglio vivere un attimo la mia vita“.

Amore a gonfie vele

Malgrado il pressing delle malelingue, che vorrebbero Gennaro Lillio e Francesca De André come coppia “meteora”, il loro sentimento sembra aver retto al primo urto del ritorno alla realtà.

C’era chi dava la loro unione come effimera, la cui fine si sarebbe materializzata poco dopo l’uscita dal GF, ma così non è stato e i due difendono il loro amore davanti a tutta Italia.

L’ultimo frangente è stato plateale e ha visto gli ex gieffini entrare da fidanzati a Live – Non è la d’Urso e uscirne sempre più innamorati, dopo lo scontro epico con Giorgio Tambellini, ex fidanzato (infedele) di lei. Che Gennaro tema di perdere Francesca davanti a una nuova prova televisiva? Non è dato saperlo, ma lui è certo che non sia così.