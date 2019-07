Fino a quando non vi sarà ufficialità probabilmente si continuerà a dibatter su chi entrerà e chi non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Sembra che tra i tanti papabili nomi non ci sia però quello di Taylor Mega, l’influencer dalle curve sensazionali.

Taylor Mega: picche al Grande Fratello Vip

Pare infatti che nonostante la Mega continui ad appare da un lato all’altro del piccolo schermo, le sue mire siano un po più alte dei reality e del Grande Fratello Vip. Fin dai primi momenti si vociferava infatti che la Mega potesse entrare ed essere anzi tra le prime conferme di quello che sarà il primo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Invece, pare che tutti debbano fare dietrofront.

Il sogno oltre il reality

La Mega avrebbe infatti parlato di alcuni suoi progetti futuri in cui non sarebbe contemplato il piccolo schermo. Pur essendo, a quanto pare, contattata dagli autori del reality, la Mega avrebbe dato picche mettendo in cima alle sue priorità la voglia di recitare, un sogno che coltiva da sempre e che si sente ora pronta a rendere realtà. Per farlo però, ha dovuto inevitabilmente ritirarsi dagli impegni mediatici che l’hanno trattenuta per qualche mese sul piccolo schermo.

Maria De Filippi, lo zampino della Queen

Intanto, impazzano altre curiose novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, al 99% in mano al direttore di Chi, Alfonso Signorini. Di qualche giorno fa la spifferata di Dagospia secondo cui Signorini, per mettere in piedi uno show indimenticabile, avrebbe chiesto l’aiuto alla sapiente Maria De Filippi che, per amicizia, sarebbe pronta a trottare. E se su Taylor Mega non c’è dubbio, la speranza permane accesa per molti altri volti noti della televisione come Giucas Casella, il DivinoOtelma ma anche la super chiacchierata Ilona Staller, che ha fatto sapere di essere già in trattativa con gli autori.