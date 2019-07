Quante voci di corridoio sul destino del Grande Fratello Vip. È una mera corsa all’indiscrezione per quanto riguarda sia i concorrenti che la conduzione anche se sembra che il timone vacante abbia già trovato il suo timoniere in Alfonso Signorini.

Sono davvero tante e disparate le lingue che vogliono chi Romina Power chi Simona Ventura al fianco di Signorini eppure sembra che un’altra grande certezza sarà, in un verso e o per un altro, il primo Grande Fratello Vip anche per Maria De Filippi.

Maria De Filippi chiamata all’ordine da Alfonso Signorini

Sarebbe la prima volta che la Queen approda al Grande Fratello Vip ed è indubbio che se ciò accadesse, il tocco di Maria De Filippi si farebbe inevitabilmente notare per plurimi motivi. A distanza di pochissimo tempo dalla smentita di una sua stretta collaboratrice, Tina Cipollari, che sarebbe più propensa a farsi torturare piuttosto che mettersi a nudo h24 sotto i riflettori del reality, è tempo ora di Maria De Filippi stessa che potrebbe essere un’ottima spalla per l’amico Alfonso Signorini.

La soffiata: il prezioso aiuto di Queen Mary

A lanciare l’indiscrezione è stata la penna rosa più affilata del web, quella di Alberto Dandolo. Secondo il giornalista infatti sarebbe stato proprio Signorini, nuovo in questa impresa, a chiedere l’aiuto di Maria De Filippi, sicuramente più rodata rispetto al direttore di Chi in temi di “conduzione”.

Nello specifico Signorini avrebbe chiesto lei alcune dritte, alcuni consigli salienti per rendere probabilmente unica questa ventura edizione del reality. Come si legge su Dagospia: “Sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all’amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo. Quest’ultima sarà impegnata nuovamente con CR4- La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4“.

Toto-concorrenti: impazzano i nomi

E mentre si rimane in attesa di quale svolta possa prendere il reality più seguito dal pubblico, ora tra le mani di Signorini e De Filippi, impazza il toto-concorrente che ci accompegnerà, probabilmente, ancora per lungo tempo. Mentre Naike Rivelli rifiuta ogni probabile invito, così come Tina Cipollari, Ilona Staller fa sapere di essere in trattativa con gli autori per entrare nella casa. A lei si aggiunge alla lista dei “contattati”, anche Giucas Casella, l’ex tronista di Maria De Filippi Lorenzo Riccardi e il Divino Otelma. Sulla presenza di Romina Power? Nessuno si esprime.

