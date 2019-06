Francesca De Andrè, con il suo caratterino ha provocato la reazione di molti vip. Il cuore di Gennaro Lillio, però, è riuscito a conquistarlo. Nata davanti le telecamere del Grande Fratello Vip, la loro storia d’amore è giunta un punto in cui il bel modello può dire giocondo: “Va benissimo“.

Eppure non basta l’amore a tenere Francesca lontana dagli scontri. L’ultimo in ordine cronologico è quello con la showgirl Maria Monsè. Quest’ultima dopo le frecciatine della nipote di Faber non ha desistito dal replicare.

L’amore con Gennaro

Gennaro Lillio, uscito dal Grande Fratello, ha cominciato la sua storia con la bella e difficile Francesca, a dispetto di tutte le più scettiche previsioni. La relazione a quanto pare va a gonfie vele, visto che quando i follower gli chiedono della De Andrè lui non ha che parole dolcissime.

“Francesca fuori dalla casa è una donna stupenda, dolcissima” si legge nella story di Lillio. “Poco dopo usciti dalla casa ha ripreso la sua vita con tranquillità e serenità. Anzi, non vi nego che ogni tanto è lei che deve sopportare e calmare me. Il nostro rapporto va benissimo, siamo stati tanto tempo assieme. Ci rivedremo giovedì, lei sarà a Napoli da me“.

Francesca a chi piace e a chi no

Se Gennaro è innamorato perso di Francesca, la figlia del cantautore sembra mietere ancora diversi dissensi, spesso a causa delle sue provocazioni. L’ultima lanciata a Maria Monsè ha subito scatenato una reazione. Durante una sua apparizione a Pomeriggio 5, la De Andrè ha criticato la scollatura della Monsè, troppo osé, sottolineando che il suo décolleté non può nemmeno permettersela.

Maria Monsè ha subito commentato nel corso di un’intervista rilasciata a NuovoTv: “Ha perfino detto che dovrei vergognarmi! Perché il mio seno non è affatto bello. A 45 anni io sono decisamente meglio di lei, che di anni ne ha soltanto 29“. Poi ha risposto a tono: “Voglio fare un regalo a Francesca De André: uno specchio antico, così potrà guardare il suo di seno! Se poi vuole le faccio vedere qualche mio scatto sexy più da vicino, così si rende conto che sul mio fisico non può proprio dire niente“. Risponderà Francesca a queste parole?