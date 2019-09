Dopo un’estate torrida e tutto sommato stabile a livello di meteo, settembre arriva impetuoso portando temporali in tutta la Penisola. Le temperature subiranno un sensibile calo, sopratutto al Centro Nord. Le piogge, però, non risparmieranno nemmeno le regioni meridionali e le isole del Sud.

Un settembre che sa di autunno

Già alla fine di agosto, il meteo aveva riservato alcune sorprese: il sole aveva lasciato il posto a nuvole e piogge su tutta Italia. Adesso, questo inizio di settembre sembra voler sancire la fine della bella stagione. La prima perturbazione del mese, di origine atlantica, ha colpito dapprima le regioni settentrionali.

Adesso si sta spostando lungo tutta la penisola con rovesci e temporali sparsi.

Il meteo della settimana giorno per giorno

Questo lunedì, 2 settembre, la nuvolosità è stata variabile con schiarite temporanee solo in alcune zone. Rimane comunque instabile il meteo, che prevede rovesci e temporali soprattutto nel Nord Est del Paese, nelle regioni peninsulari e in Sicilia. Durante la serata anche in Friuli, nel sudest della Lombardia e in Emilia Romagna sono previsti fenomeni forti. Martedì 3, il tempo migliorerà al Nord, anche se sull’Emilia Romagna si prevede ancora qualche rovescio. Al Centro Sud, invece, prevarrà tempo nuvoloso e instabile, con temporale in Puglia e in Sicilia.

Piogge anche in Abruzzo, e in quale zona del Lazio centro meridionale. La perturbazione insisterà ancora mercoledì 4 sulle regioni meridionali e in Sicilia. Si assisterà a fenomeni più isolati e marginali in Abruzzo, Lazio e Sardegna. Al Nord Italia, in Toscana e nelle Marche, invece, la giornata sarà prevalentemente soleggiata.

Giovedì 5 e Venerdì 6, un’altra perturbazione proveniente dal Nord Europa investirà nuovamente le regioni del Nord, colpendo dapprima la zona delle Alpi e il Piemonte. Al Centro Sud, specie nelle zone interne e sul settore tirrenico il tempo instabile si allontanerà portando via rovesci e temporali.

Le temperature

Per quanto riguarda le temperature, quasi ovunque si registrerà un sensibile calo. Anche le regioni adriatiche e quelle del Sud lo subiranno, mentre solo sulla parte a est e a sud della Sardegna vi sarà un rialzo. Dopo le alte temperature di agosto il calo termico sarà vicino o anche leggermente al di sotto delle medie stagionali: dai 5 ai 10 gradi in meno. In generale, le temperature saranno altalenanti e con cali in coincidenza del maltempo. Si consigliano massima attenzione e prudenza in vista delle forti piogge, delle grandinate e degli intensi colpi di vento.