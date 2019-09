Dramma a Trieste per una madre residente in città. La donna ha infatti denunciato il mancato ritorno a casa della figlia di 13 anni, che si troverebbe in Tunisia con il padre. La ragazzina si trovava a Sfax per il periodo che ogni anno passa con il genitore, ma il 28 agosto non sarebbe tornata a casa come convenuto.

Ora la donna ha deciso di procedere a livello giudiziario con una denuncia per sottrazione di minore. Il caso, raccontato da Il Piccolo di Trieste, ha quasi dell’incredibile.

Intimata a non andare in Tunisia

A quanto pare i rapporti tra la donna e l’ex compagno sarebbero stati sempre civili, fino a quest’anno.

Il 28 agosto scorso la donna avrebbe infatti ricevuto una telefonata dall’ex compagno in cui avrebbe parlato con lui e con la figlia: quest’ultima avrebbe personalmente detto alla madre di non avere intenzione di tornare in Italia, né ora né prima dei 18 anni. La versione della donna è quella di una telefonata di minaccia: “Mi ha detto di non azzardarmi a venire in Tunisia, che una volta lì mi avrebbero picchiata e non sarei mai riuscita a far espatriare la bambina. Ha anche minacciato di chiamare gli assistenti sociali in Italia, mi ha dato della pazza”.

A quel punto la donna ha deciso di farsi assistere da un’avvocato e di denunciare il caso per “sottrazione di minore“. Sfortunatamente, essendo la Tunisia uno Stato che non ha aderito alla convenzione dell’Aja e quindi le procedure di rimpatrio potrebbero essere difficoltose. L’avvocato della donna ha già provveduto a prendere contatti con il consolato italiano a Tunisi.

La convenzione dell’Aja

La convenzione dell’Aja, trattato internazionale redatto nel contesto della conferenza omonima del 1961, garantisce infatti che un documento emesso in uno Stato (ad esempio una denuncia, o un provvedimento) debbano ritenersi validi anche in tutti gli altri Stati che aderiscono alla Convenzione.

Ciò significa che se la Tunisia avesse firmato la Convenzione, ora Tunisi avrebbe dovuto convalidare la denuncia e provvedere ad attivare le pratiche per il rimpatrio.