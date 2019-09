Dramma in Cina centrale, a Baiyangping (nella provincia di Hubei) , dove un uomo ha fatto irruzione in una scuola elementare armato di coltello: l’uomo avrebbe ucciso 8 bambini, ferendone altri 2.

Arrestato poco dopo l’aggressione

La polizia avrebbe già provveduto ad arrestare l’aggressore e si sta ora cercando di capire cosa lo abbia portato a un gesto del genere. Pare che l’uomo avesse dei precedenti: a giugno era uscito di prigione, dopo aver scontato una condanna per tentato omicidio.

Diversi casi di bambini aggrediti in Cina

Purtroppo non si tratta del primo caso di aggressione all’interno di una scuola in Cina. All’inizio dell’anno, infatti, nell’Hunan si erano verificate le morti di due bambini in un complesso scolastico.

Nella stessa Pechino era stato arrestato un bidello per aver ferito 20 bambini con un coltello.