Non trova tregua la disperazione di Francesco Chiofalo a seguito delle confessioni di Aurora Ciorbi, la donna con cui avrebbe tradito Antonella Fiordelisi. La coppia stava vivendo un sogno, un vero e proprio idillio, finché questa persona, completamente lontana dal mondo del gossip ed intenzionata a restarne fuori, non ha raccontato la sua verità.

È stato allora che Antonella Fiordelisi ha lasciato la casa che divideva con Francesco per tornare a Salerno, da amici e famiglia. Ora lui vorrebbe solo l’occasione di poterle spiegare la sua versione dei fatti.

La lettera per Antonella

Le notti si susseguono insonni, tra le lacrime e i singhiozzi, per Francesco che vorrebbe indietro la sua Antonella.

L’ex volto di Temptation Island le sta provando tutte. Così ha deciso di scrivergli una supplica, lettera che ha provato a fargli arrivare attraverso Instagram.

“Non mi rispondi al telefono, ai messaggi, non mi hai dato modo neanche di parlare e spiegare quello che è successo” comincia Francesco. “Hai tratto le conclusioni da sola e sei andata via. In questo momento mi sento come se avessi la testa immersa nell’acqua e non riuscissi a respirare. È come se improvvisamente mi avessero levato la terra da sotto i piedi, in poche ore è cambiato tutto“.

Francesco continua a raccontare quella che sembra essere una situazione insostenibile e logorante per lui. “Sono tre notti che non dormo e non mangio. Sto a pezzi. Piango sempre. Ti chiedo solo di parlare, non ho nulla da nascondere. Non puoi far finire così la nostra stupenda storia d’amore, senza neanche sentire quello che ti devo dire. Ti prego amore mio dammi modo di parlarti e spiegarti tutto“.

L’ultimo disperato tentativo

Il messaggio, l’appello per Antonella si conclude così: “Io ti amo più della mia vita e dopo tutto questo dolore che sto provando mi sono reso conto che nonostante siano solo 5 mesi che stiamo insieme e io ho avuto in passato storie più lunghe, tu sei la persona che ho amato di più in assoluto.

Ti amo, amore mio“. Neanche questa confessione d’amore però ha strappare alla Fioredelisi il perdono.

Quindi Francesco ha deciso di mettersi in viaggio per Salerno, nell’ultimo disperato tentativo di tornare con lei. Un altro buco nell’acqua, come lui stesso racconta attraverso le story Instagram. “Torno a Roma dopo 3 giorni a Salerno… niente di risolto“.

Piccolo riepilogo

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, Antonella ha cominciato a frequentare Francesco, dopo che questo è uscito dall’incubo vissuto lo scorso inverno a causa del tumore al cervello. Chiofalo, durante la malattia e dopo la rottura traumatica con l’ex fidanzata Selvaggia Roma, si è detto single fino all’incontro con la Fiordelisi.

Ora però spunta fuori la figura di Aurora Ciorbi, che dice di essergli stato accanto durante tutto il periodo di convalescenza ed anche oltre. Ecco che è stato insinuato il dubbio del tradimento in Antonella Fiordelisi, che sconvolta ha deciso di lasciarlo di punto in bianco. Riuscirà Chiofalo ad ottenere la possibilità di esporre ad Antonella la sua versione dei fatti?