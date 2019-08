È esploso in queste ore il gossip di una possibile crisi tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Quella che sembrava una delle coppie più affiatate del momento si è trovata a mettere tutto in discussione, a causa di una terza persona: Aurora Ciorbi.

A raccontare la cronologia della vicenda una sequela di story, pubblicate da un’Antonella ferita e in lacrime e dallo stesso Chiofalo, distrutto dalla circostanza. La domanda a cui nessuno è ancora riuscito a dare una risposta è: Francesco ha tradito la Fioredelisi?

L’annuncio di Antonella

Ricostruiamo le tappe di questo gossip che sta bruciando alla velocità della luce. È Antonella a lanciare la bomba.

Lo fa attraverso una story apparsa nelle scorse ore.

La story di Antonella Fiordelisi

“Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più“ spiega Antonella tra i singhiozzi, sfogandosi con i follower. “Non c’entrano ex in cerca di visibilità in questa situazione, ma solamente una ragazza con cui si è frequentato fino a meno di 2 mesi fa. Ho il cuore distrutto“.

Chi è la misteriosa ragazza

Chi è la ragazza di cui parla la Fiordelisi? Abbiamo la risposta poiché proprio lei, la diretta interessata è intervenuta sulla faccenda.

Si tratta di Aurora Ciorbi, colei che è stata accanto a Chiofalo durante la sua malattia.

Sebbene si credeva che Francesco non avesse avuto alcuna relazione dopo la rottura critica con Selvaggia Roma e prima di trovare una nuova serenità accanto alla Fiordelisi, già all’epoca della convalescenza dopo l’operazione di Francesco si parlava di una ragazza che lo affiancasse durante il percorso di recupero. Stando a quanto rivelato dalla Ciorbi, tra loro c’è stato molto più di una semplice amicizia. Stavano insieme, anche se non ufficialmente, dal momento che lei rifugge riflettori e popolarità.

E non solo, lui non ha interrotto i rapportini quando è cominciata la storia con Antonella, continuando a vedere Aurora.

La confessione di Aurora

Dopo mesi Aurora Ciorbi rompe il silenzio e decide di raccontare la sua versione delle cose. “Ciao a tutti, dopo tanto tempo vi racconto una storia che che alcuni di voi già sanno ma tanti altri non ne sono ancora a conoscenza” esordisce. “Una storia che mi ha vista coinvolta per un anno e mezzo e che ancora oggi purtroppo coinvolge me in prima persona e le persone a me vicine“.

La story di Aurora Ciorbi

Perché tacere fino ad ora allora? Lo spiega lei: “Non ho mai voluto parlare pur avendo tutte le carte in regola per farlo, per disinteresse di questo mondo “gossip” che non mi appartiene. Ma arrivati a tal punto mi vedo costretta a dire la verità. Sto parlando di Francesco Chiofalo, una persona che non è quello che vuole far apparire, una persona con cui ho convissuto per un anno e mezzo ma che per ovvi motivi non ha mai fatto uscire la nostra relazione, gli stessi motivi che mi hanno portato a lasciarlo a marzo di quest’anno“. Infine conclude: “Questa sera ho deciso di rendere pubblico tutto ciò perché Antonella ha contattato il mio attuale ragazzo perché dubitava sulla persona che ha accanto. Io non voglio che questa persona influisca sulla mia relazione attuale che mi sto vivendo in maniera pulita e vera e che non voglio assolutamente perdere“.

Intanto Chiofalo scoppia in lacrime

Intanto Chiofalo si mostra distrutto dalla situazione e confessa ai fan di stare messo male. “Sto malissimo. È una situazione delicata… vi dirò tutto quando starò un po’ meglio” dichiara tra le lacrime aggiornando i suoi follower.

Francesco Chiofalo in lacrime durante la story

Poi annuncia solennemente: “Antonella se n’è andata di casa e io sto male come non sono mai stato male in vita mia. La amo, e farò di tutto per ripigliarmela, faccio di tutto. Io ora non riesco a parlà ma quando me riprendo cercherò di spiegare meglio tutta sta situazione. Ma io la amo da morì“.