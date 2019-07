La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi procede a gonfie vele e, a dimostrazione del forte sentimento che li unisce (in barba allo scetticismo di molti), i due hanno esibito un tatuaggio di coppia che ha mandato in delirio i fan. Da alcuni piovono critiche per la scelta di rendere ‘permanente’ qualcosa che potrebbe repentinamente cambiare, sull’onda della clamorosa rottura tra ‘Lenticchio’ e Selvaggia Roma che infiammò il web parecchio tempo fa. Nonostante tutto, però, i piccioncini hanno deciso di imprimere un simbolo indelebile al loro rapporto, suggellando la loro favola ‘sulla propria pelle’.

Francesco Chiofalo e Antonella: un tatuaggio per due

Archiviata la drammatica parentesi del tumore al cervello che aveva spaventato i fan, Francesco Chiofalo è tornato sulla cresta dell’onda con un nuovo amore. A restituirgli il sorriso è stata Antonella Fiordelisi, ormai sua inseparabile compagna tra vita quotidiana e social.

La coppia si mostra sempre più spesso in tenere effusioni, e Instagram trabocca delle istantanee di una favola rosa che tutto sembra, meno che passeggera. Ne sono convinti i fan dei due, anche dopo un post del Lenticchio in cui apparirebbe, forte e chiara, l’intenzione di fare sul serio con la sua dolce metà.

Pochi giorni fa, infatti, Chiofalo ha condiviso un video sul suo profilo per mostrare a tutti il simbolo della sua love story: un tatuaggio fatto insieme alla fidanzata, con il nome del partner sul polso di entrambi.





Le reazioni del popolo del web

“Nessuno può sapere dal principio quanto dura una storia d’amore … se poco o per sempre … ma vero amore è anche questo….è una pazzia che dura per tutta la vita“. È l’argomentazione di Chiofalo a corredo del filmato, che non sembra, però, mettere a tacere gli scettici.

Qual è la reazione dei follower al gesto della coppia? Il tatuaggio, da molti osannato come “romanticissimo”, non è stato gradito all’unanimità dai fan.

“Non era necessario“, scrive un utente, “Ca***ta assurda“, tuona un altro. Ma non è tutto, perché tra i commenti c’è anche chi va più sul personale: “Voi non state proprio bene“, “Stupidi come la m***a“.

E c’è chi si chiede cosa accadrebbe se l’idillio dovesse naufragare: “Vi amputate il braccio?“. Dai diretti interessati, al momento, nessuna risposta alle critiche.

*immagine in alto: fonte/Instagram Antonella Fiordelisi, dimensioni modificate