Siamo agli sgoccioli per Fiammetta Cicogna, la bella conduttrice è arrivata ormai al nono mese di gravidanza. Negli ultimi giorni si fotografa allo specchio immortalandosi bellissima e con la pancia tonda in bella vista.

Conduttrice al nono mese

Sicuramente il pubblico si ricorderà di Fiammetta Cicogna, classe ’88, in attesa di due bei gemelli. La presentatrice ha al suo fianco l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann. Ma al grande pubblico è indimenticabile per il suo ruolo di conduttrice nel programma Wild – Oltrenatura , di cui era regina indiscussa.

Poco più di un anno fa, quando imperversava la protesta MeToo, Vanity Fair aveva intervistato Fiammetta Cicogna: “A quali donne mi ispiro?

A quelle che riescono a fare tutto, pur rimanendo donne“. E ancora: “Sì, perché abbiamo imparato a essere manager, a essere “toste”, a tornare a casa ferite e a non piangere, ma non dobbiamo per questo spogliarci di ciò che significa essere donna“.

