Elegantissima e riservatissima, Olivia Paladino è la compagna di Giuseppe Conte ma in pochi la conoscono. D’altronde, a differenza delle sue “colleghe”-fidanzate di politici, Olivia compare raramente al fianco del compagno famoso, e non ama essere “la donna al braccio di Conte”. Persino adesso che il momento è cruciale, la bella Olivia non è a Roma a fianco del suo amato ma è al mare con la figlia, a godersi gli ultimi momenti di relax.

Una fidanzata molto riservata

Nessuna foto alle sagre di paese, niente sbaciucchiamenti a Villa Borghese immortalati da Chi: di certo Olivia Paladino non è Virginia Saba né Francesca Verdini.

Giuseppe Conte stesso non parla mai della compagna, né lei è particolarmente presente al suo fianco agli eventi ufficiali. I due si sono conosciuti a scuola, ai colloqui scolastici dei figli: lei ha infatti una figlia avuta da una precedente relazione, mentre lui ha un figlio avuto con l’ex moglie. Olivia ha 15 anni in meno del Presidente del Consiglio uscente (ed entrante?) e lavora nel settore alberghiero come il padre, proprietario dell’Hotel Plaza di Roma.

Un momento di relax

Bionda, alta, statuaria: Olivia Paladino è una valchiria dal fascino innegabile e le ultime foto scattate da Chi, che la immortalano in costume rosso, lo dimostrano.

Novella dea in stile Baywatch, Olivia è andata a Ponza a godere degli ultimi giorni di caldo e per ristorarsi con un bagno in mare. Al suo fianco la figlia Eva, che sembra aver preso la bellezza della madre.