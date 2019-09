La cantante Joana Sainz Garcia, 30 anni, è rimasta vittima di un atroce incidente avvenuto sul palco mentre lei si esibiva in una performance con la Super Hollywood Orchestra. La donna è stata infatti colpita in pieno da un fuoco d’artificio mal direzionato esploso sul palco. Il fatto è avvenuto a Las Berlanas, nella zona di Madrid in Spagna, nella notte tra domenica e lunedì.

La donna ha riportato gravissime ferite dovute all’addome e, nonostante i soccorsi immediati, non è sopravvissuta.

Colpita da un missile mal direzionato

Il video che gira online è agghiacciante: si nota chiaramente che davanti al palco, mentre cantanti e ballerini sono intenti nella loro performance, alcuni fuochi d’artificio si accendono.

Sulla destra, però, all’improvviso uno di questi esplode e tutti coloro che sono sul palco accorrono su un punto, dove Joana Sainz si è accasciata: uno dei “missili d’artificio” è infatti erroneamente partito non verso l’alto ma ha centrato il suo addome in pieno.

Si indaga sulle cause

Fonti riportano che uno dei responsabili dell’agenzia Prones 1SL, che si è occupata di organizzare l’evento, ha raccontato che i fuochi d’artificio erano parte della performance del gruppo da anni e che si sta cercando di capire cosa possa aver portato all’errore di direzionamento del missile.

Guarda il video: