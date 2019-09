Maddie ha 18 anni e una gravissima malattia ai polmoni che l’ha costretta al coma. Per i medici, la causa scatenante sarebbe la sigaretta elettronica, usata quotidianamente dalla ragazza per circa 3 anni. Dopo la prima vittima registrata negli Stati Uniti, i sospetti sul dispositivo per ‘svapare’ crescono senza sosta. Già nel 2016, alcuni studi avevano evidenziato i rischi correlati alla pratica, ormai sempre più diffusa, lanciando un vero e proprio allarme tumori legato alle sostanze chimiche impiegate.

I sospetti sulla sigaretta elettronica

I medici che hanno preso in carico il caso della 18enne americana Maddie Nelson, nello Stato dello Utah, non avrebbero molti dubbi.

Dietro le quinte di un quadro clinico fortemente compromesso, con un danno polmonare ritenuto particolarmente preoccupante, ci sarebbe un solo imputato: la sigaretta elettronica.

Le è stata diagnosticata una polmonite eosinofila acuta, una pneumopatia particolarmente aggressiva per il cui trattamento si è fatto ricorso al coma indotto.

La giovane avrebbe accusato un primo malessere nel gennaio scorso, e nei mesi successivi la situazione sarebbe degenerata in una sintomatologia più allarmante. Dolori lancinanti alla schiena e ai reni l’avrebbero costretta a un ricovero d’urgenza, cui è seguita una serie di accertamenti e il definitivo responso.

Secondo quanto emerso, come riporta Metro, la 18enne avrebbe usato la sigaretta elettronica in modo continuato per circa 3 anni, ogni giorno.

Questo avrebbe prodotto un grave danno polmonare al punto da rendere la sua condizione potenzialmente mortale.

Una raccolta fondi per la ragazza

A raccontare la storia di Maddie è sua sorella Andrea, che ha organizzato una raccolta fondi in cui ha spiegato la difficile situazione che si trova a vivere.

“Dopo aver sperimentato settimane di nausea, vomito e dolore al petto, Maddie ha dovuto essere ricoverata in ospedale“. Inizia così il percorso di Maddie, il cui quadro clinico è peggiorato in modo repentino costringendo i sanitari a metterla in coma farmacologico.

Dopo aver rilevato una gravissima insufficienza respiratoria, i medici hanno parlato chiaro: “La situazione è passata da grave a potenzialmente fatale“.

Dopo 3 giorni, la giovane è uscita dal coma ma combatte ancora contro gli esiti della malattia. La polmonite eosinofila acuta è piuttosto rara ed è causata da un accumulo di granulociti eosinofili (un tipo di globuli bianchi) nei polmoni. Tra le cause indicate c’è proprio il fumo di sigaretta.

Ora i sospetti si concentrano su quella elettronica, di cui a 18enne ha fatto uso per molto tempo, e Maddie ha deciso di rivolgere un appello a chi la utilizza: “Sto condividendo la mia storia, quindi siete tutti consapevoli che c’è qualcosa di folle in queste sigarette elettroniche, che non è sicuro e costa quasi la vita. Prima mi dicevo che non mi succederà, ma può e succederà anche a te… Segui il mio consiglio, non fumare“.

*immagine in alto: Maddie Nelson in coma, fonte/GoFundMe Maddie’s Recovery and Vape Awareness Fund (dimensioni modificate)