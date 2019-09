L’8 settembre sarà il decimo anniversario della scomparsa di uno dei miti ancora oggi più amati della televisione italiana: Mike Bongiorno.

Per ricordare lui e i suoi successi televisivi Maurizio Costanzo presenterà il 5 settembre uno speciale del suo notissimo show, domani sera, affiancato da colleghi come Gerry Scotti. In studio sarà presente anche Nicolò Bongiorno, figlio del presentatore.

Amici del passato per ricordare Mike

Si chiamerà Allegria! Lo show dedicato a lui, il Re della Ruota della Fortuna, ripercorrerà le tappe della pluridecennale carriera. il nome ricorda la famosa frase con cui Mike si presentava al pubblico nei suoi programmi, passata alla storia.

Saranno presenti alcune delle figure dello spettacolo che sono diventate famose grazie a Bongiorno ed ai sui show. Ci sarà, per esempio, Antonella Elia, celebre valletta; non mancherà la famosissima Giuliana Longari, plurivincitrice di Rischiatutto. Gerry Scotti sarà la voce narrante e leggerà alcuni scritti di Mike Bongiorno.

In studio ci saranno anche alcuni di coloro che, con Mike, hanno dato vita a mitici siparietti diventati leggenda: ad esempio ci sarà Vittorio Sgarbi, che a Telemike litigò furiosamente con il conduttore sul pericolo che l’eruzione del Vesuvio distruggesse alcune case costruite sulle pendici del vulcano. I due, che avevano pareri diametralmente opposti su ciò che era opportuno fare per gli abitanti del posto, arrivarono a urla e parolacce (quest’ultime da parte del critico d’arte).

Una vita di passione e spettacolo

Non mancheranno poi Walter Veltroni, che negli anni ’50 fece i primi contratti in Rai a Mike Bongiorno e la coppia Piero Chiambretti-Valeria Marini, co-conduttori di Mike nell’edizione del Festival di Sanremo del 1997.

Durante la trasmissione verranno mostrati molti video di Mike Bongiorno e verranno raccontati numerosissimi aneddoti sulla sua vita, che lui stesso raccontava essere stata avventurosa e rocambolesca.