Che Ambra Angiolini godesse di una sana e importante dose di ironia non è cosa nuova, e i fan sono abituati ai suoi accenti divertiti sui social. L’ultimo post, in ordine di apparizione sul suo profilo Instagram, è dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia, e ha infiammato i pareri dei follower. È bastato uno scatto, corredato da una ‘finta gaffe’ nella didascalia, per scatenare una valanga di commenti.

Ambra Angiolini: la foto ironica scatena il web

Per molti, quella di Ambra Angiolini verso la Mostra del Cinema di Venezia ha tutto il sapore della frecciatina. L’attrice, volto storico di Non è la Rai capace di ritagliarsi una consistente fetta di consensi tra pubblico e critica, non si è risparmiata nel fare un piccolo accenno alla kermesse che la vede assente.

La sua foto ha acceso i commenti dei follower, che si sono precipitati a dire la loro sull’assetto del celebre Festival. È bastato un selfie, condito con una frase pungente, a servire un piatto d’argento a quanti trovano piuttosto ‘inopportuna’ la composizione degli ospiti del grande evento.

“Venezia 76 red carpet “”he New Pope” …. ops! Scusate ho sbagliato didascalia …. “. È questa la frase ironica di Ambra Angiolini, a corredo di un autoscatto direttamente da casa, che alimenta la discussione sulla 76^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

La risposta dei follower

Immediata la reazione dei follower dell’attrice, che hanno espresso il loro punto di vista sulla questione. Lei stessa fu grande protagonista degli eventi in Laguna, ma stavolta il suo volto è tra i grandi assenti della manifestazione.

Come non ricordarla nei panni di ‘madrina’ in una favolosa edizione datata 2007? Ma quei tempi sembrano ormai molto lontani e i fan ne sembrano pienamente consapevoli.

“Ti stimo per questo post. È veramente assurdo. Il festival del Cinema di Venezia, patrimonio culturale d’Italia che si è trasformato in una sfilata di influencer nessuno dei quali ha fatto mai neppure un cameo.

È veramente triste questa cosa… zero rilievo ai film ed agli artisti… solo defilee anche di dubbio gusto“, scrive un utente, facendo una sintesi del coro polemico che si è animato davanti all’impianto della kermesse.

Poi alcuni complimenti alla sua caratura artistica: “TU sei il RED CARPET.

Ci sono ruoli da te interpretati, che solo tu potevi… sai far ridere (anche se amore non si vede)… sai far riflettere ed emozionare (Saturno contro)… Sei Bravissima!!!!! Continua a farci SOGNARE!!!!“.

C’è anche chi apprezza la sua femminilità mai volgare e autentica, senza filtri: “Una persona unica che non si fa selfie in costumi succinti; ma alla sua capoccia bella e intelligente“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Ambra Angiolini, dimensioni modificate