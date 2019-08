Che fine ha fatto Ambra Angiolini? Questa è stata la domanda impellente di molti fan preoccupati dalla lunga assenza su Instagram dell’attrice. Nessuna foto, nessuna spiegazione, niente di niente. E quando ormai ci si era abituati al profilo fermo nel tempo della fidanzata di Allegri, è arrivata la sorpresa. Una nuova foto pubblicata che la ritrae nel paesaggio da safari del Sudafrica.

Ambra Angiolini scherza sulla sua assenza: “Avevo finito i giga“

Qualcuno forse si aspettava di vedere Ambra Angiolini a Chi l’ha visto?. In un mondo in cui i social perversano, sembrava infatti paradossale che l’attrice non pubblicasse nulla. Eppure così è stato.

Nonostante uno dei suoi ultimi post sul suo profilo Instagram avesse commosso milioni di follower.

Difficile in effetti non provare un po’ di tenerezza per il video della figlia durante la recita scolastica. Il silenzio poi però ha fatto da padrone e la dolce metà di Allegri si è nascosta per mesi, rifiutando di condividere altri momenti della sua vita privata. Rammaricati e delusi, i molti fan hanno dovuto rassegnarsi fino a quando, il 28 agosto l’attrice ha deciso di ricomparire. Con ironia, dopo aver pubblicato una nuova foto, come scusa per la sua assenza ha scritto: “Avevo finito i giga”.

L’attrice condivide scatti “selvaggi” del suo magico safari

Ambra Angiolini è tornata sulla scena in stile “wild”. Nella prima foto pubblicata dopo mesi appare con un look da safari, mentre si staglia al tramonto sul paesaggio della savana. L’attrice si trova in vacanza nel Sudafrica e sulla sua avventura, in un secondo scatto condiviso, ha confessato: “Tutti i luoghi comuni su come si cambia dopo un viaggio in South Africa… sono veri”.

Chissà se proprio per questa misteriosa trasformazione ha voluto tornare sui social. Certo è che i fan sono stati finalmente rassicurati. Si vociferava che l’attrice avesse detto addio a Instagram per evitare commenti acidi dei tifosi, dato che Massimiliano Allegri aveva lasciato la Juventus.

Oppure si pensava a una vera crisi tra i due, gossip fomentato dalle nozze non ancora convolate. La motivazione della sua assenza rimarrà forse un mistero, ma ciò che conta per i follower è che ora Ambra Angiolini è di nuovo sui social.