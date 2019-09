Barbara d’Urso parte per questa nuova edizione già in quarta. La regina del Pomeriggio di Canale5 è pronta a tornare già con Pomeriggio5 già dal prossimo lunedì 9 settembre ma ieri era occupata a girare il promo di Domenica Live.

Nuovo video in uscita

“Vi ricordate il promo di DomenicaLive?!? Non finiva mica lì la storia“, racconta sorridente come sempre, “...e il seguito lo stiamo girando proprio oggi!“. I promo di presentazione sono uno dei cavalli di battaglia della conduttrice che nelle ultime stagioni le ha usate per divertirsi e divertire, oltre che per presentare i suoi programmi. In foto si mostra con le solite cuffie, che abbiamo già visto in passato, e la salopette di jeans.

Manca poco quindi a tornare in onda, e la conduttrice sa che, nonostante le critiche, il suo lavoro ha fatto scuola. Intervistata da La Freccia ha spiegato: “È ovvio che la tv cambia. Le famose d’Urso-interviste con i video messaggi, che ho inventato anni fa, ora le fanno tutti. Io vado avanti, non posso fermarmi alle cose che, ormai, si vedono ovunque“. E ancora: “Abbiamo creato un linguaggio nuovo con meccanismi inediti: le sfere che lanciano scariche verdi o rosse, le docu-fiction pop, l’interazione col pubblico a casa che può votare gli ospiti in studio e decretare il migliore o il peggiore, l’ascensore ad alto tasso emotivo“.

Di sicuro lei sa come dialogare con il pubblico e l’ha dimostrano in anni e anni ai massimi livelli.

Commenti al veleno

Come sempre i commenti si dividono. La D’Urso ha un grande seguito nelle sue puntate targate Mediaset, ma qualcuno si lancia anche in qualche critica. Sotto accusa, questa volta, il presunto abuso di photoshop: “Bravissimi quelli che ti fanno il fotomontaggi“; e ancora: “Il corpo non e’il suo sono sparite le tette,le gambe poi nemmeno per idea“; poi “Se ingrandite l immagine,il dietro coscia ,ha qualcosa di anomalo“.

Se molti quindi commentano stranamente le foto oppure attaccano la conduttrice senza pietà, altri apprezzano ancora la sua simpatia e soprattutto l’inconfondibile sorriso. In ogni caso, come sempre parleranno i dati dei suoi show.