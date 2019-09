La popolare conduttrice Barbara d’Urso, pronta al ritorno sugli schermi televisivi, risponde su Instagram ai suoi followers, tra insulti da parte di haters e domande scomode su sesso e maternità.

Le risposte di Barbara agli haters sui social

Terminate le vacanze, Barbara d’Urso è pronta per una nuova stagione televisiva in cui si troverà alla conduzione di ben 4 programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e forse Grande Fratello (di cui non si sa ancora la data d’inizio). In tutto questo la conduttrice trova il tempo di rispondere alle domande più curiose dei suoi followers di Instagram.

Non si tira indietro nemmeno di fronte alle critiche più cattive di qualche haters: “Quando avremo il piacere di non vederti più?” chiede qualcuno; la conduttrice replica con un ironico: “Spero il più tardi possibile – ha scritto – Intanto posso consigliarti (mentre sono in televisione) di cambiare canale… O fare una passeggiata… O l’amore con chi ami”. Nonostante gli insulti siano spesso presenti nei social della conduttrice, Barbara li gestisce sapendo che “chi insulta non è sereno quindi gli auguro serenità” come risponde ad un fan.

La verità sull’amore e la voglia di maternità

A chi le chiede della sua situazione sentimentale, Barbara risponde che ha voglia di innamorarsi ancora e sul sesso: “Magari… se mi innamorassi.

Ma succederà, lo so”. Sul desiderio di maternità la conduttrice Mediaset ha le idee molto chiare: “Amo i bambini, ma bisogna dedicare loro tutta te stessa e in questa fase della mia vita non potrei. E poi mica si può concepire un bimbo da soli”.

Infine ci tiene a smentire i numerosi rumors su possibili ritocchini estetici: “Tutti quelli che incontro per strada possono confermare: tutto mio”. Insomma la conduttrice non nega il desiderio di voler ritrovare l’amore in questo intenso periodo di impegni televisivi.