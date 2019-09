Bianca Atzei è una donna nuova al fianco di Stefano Corti, la Iena che le ha restituito il caldo brivido dell’amore. Prima di partecipare al ‘Concerto del Cuore’, in programma al Teatro Arcimboldi di Milano per il prossimo 29 settembre, la cantante ha deciso di fare il punto della sua situazione personale ai microfoni di Starbene. E ripercorre così le tappe di un passato non troppo lontano, quando un malore la costrinse a un intervento d’urgenza per un grave problema al cuore.

Bianca Atzei, dal buio alla rinascita

La tormentata relazione con Max Biaggi è ormai acqua passata, e oggi Bianca Atzei respira a pieni polmoni l’aria di un nuovo, grande amore.

Al suo fianco c’è Stefano Corti, famoso inviato de Le Iene con cui da diverso tempo fa coppia fissa e al quale ha dedicato la sua ultima fatica artistica intitolata La mia bocca.

Ma c’è un recente passato di sofferenza che non riguarda la sfera dei sentimenti. Si tratta della difficile parentesi vissuta nel 2015, quando durante la sua partecipazione a Sanremo un malore l’ha vista finire in ospedale e poi in sala operatoria.

Un intervento chirurgico urgente, ‘salvavita’, grazie a cui ha potuto risolvere un disturbo cardiaco congenito con l’introduzione di una protesi.

Lo ha ricordato nella sua intervista a Starbene, precisando la natura del problema: “Avevo un forame perivalvolare, ovvero un foto tra atrio e ventricolo“.

L’artista ha rivelato di averci messo un po’ a riprendersi, complice anche una fragilità di fondo che ha combattuto con tutte le sue forze. “Una notte mi sono svegliata molto agitata, avevo la tachicardia ma tutti pensavano fosse l’ansia del debutto (a Sanremo, ndr). Durante le prove del mio tour è peggiorata“.

È così che la cantante, fatti i dovuti accertamenti, ha scoperto la natura di quei malesseri che nascondevano qualcosa di più grande e spaventoso.

Oggi, fortunatamente, può raccontarlo con una certa serenità.

Amore a gonfie vele

C’è un primo importante appuntamento nell’agenda autunnale di Bianca Atzei, e riguarda la data del 29 settembre. La cantante sarà al Teatro Arcimboldi di Milano per prendere parte all’evento musicale in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

Ma, oltre la musica, è l’amore una delle note fondamentali della sua esistenza, e non ne ha mai fatto mistero. Insieme a Stefano Corti sembra aver ritrovato il giusto slancio verso il futuro, e sui social è un tripudio di dolcezza.

*immagine in alto: fonte/Instagram Bianca Atzei, dimensioni modificate