Periodo di serenità e felicità per Bianca Atzei, che su Instagram ha voluto condividere con i fan alcune considerazioni sul momento positivo che sta vivendo. In più, la cantante ed ex-concorrente dell’Isola dei famosi, ha presentato il suo nuovo amore, la iena Stefano Corti.

Un nuovo amore

Le voci di una relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti si rincorrevano già da qualche tempo e i due erano stati sorpresi mano nella mano in centro a Milano. Quegli scatti sembravano suggerire un nuovo interesse sentimentale per Bianca Atzei, che potrebbe essersi messa definitivamente alle spalle gli strascichi della relazione con Max Biaggi.

E mentre su Max Biaggi si scatenano i pettegolezzi che lo vogliono investito da ritorni di fiamma con Eleonora Pedron, Bianca Atzei sembra proiettata al futuro e si gode il periodo positivo.

Il 4 giugno Bianca Atzei ha infatti pubblicato su Youtube il nuovo singolo La mia bocca e si appresta a essere tra le protagoniste della stagione estiva musicale italiana.

“Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni”

“Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Si, lo sono e sto bene“, ha scritto Bianca Atzei su Instagram, in un messaggio in cui si racconta ai propri fan. “Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene“, aggiunge ancora.

Bianca non si è limitata a scrivere del periodo che sta vivendo, ma ne ha approfittato anche per presentare Stefano Corti.





La conferma Di Bianca Atzei e Stefano Corti

La conferma alle voci di gossip arriva da Bianca Atzei stessa, che ha pubblicato un paio di Instagram Stories in cui è in compagnia di Stefano Corti.

C’è sintonia nell’aria, i due sembrano sereni, ma soprattutto scherzosi. Bianca chiede a Stefano di canticchiare una sua canzone per dimostrare di conoscerle, e la iena risponde canticchiando qualcosa di indefinibile. E così con un piccolo quadro di complicità casalinga Bianca Atzei e Stefano Corti hanno reso partecipi tutti i propri fan dell’inizio di una nuova storia d’amore.

*immagine in alto: fonte/Instagram Bianca Atzei, dimensioni modificate