Dimentichiamoci le lacrime a più non posso versate per Max Biaggi, dopo che lui l’aveva lasciata. Dimentichiamoci il rapporto a semaforo con Jonathan Kashanian, amico o forse più che amico, sicuramente inseparabile compagno di mille avventure.

Ora, nella vita di Bianca Atzei, ci sarebbe un nuovo uomo: si tratta di Stefano Corti, inviato de Le Iene, che è stato paparazzato mano nella mano con la cantante nel centro di Milano. Che sia davvero arrivato il tempo dell’amore per Bianca Atzei?

Stefano Corti e Bianca Atzei (Fonte: Diva e Donna)

Gli scatti rubati a Bianca e Stefano

Nessuno dei due ha parlato di nuovi fidanzamenti in corso, ma ci sono alcuni scatti diffusi da Diva e Donna che non lascerebbero spazio a grandi equivoci. I due, mano nella mano, passeggiano serenamente, come se si trattasse di qualcosa di consueto. D’altronde, a vedere le loro ultime stories, si può notare che si sono trovati nello stesso locale poche ore fa.

Stefano Corti ha 34 anni ed è una delle "iene" più affascinanti del programma. Se Bianca Atzei ha avuto un grande amore con Max Biaggi, lui ha vissuto una lunga relazione con Veronica Ruggeri, anche lei inviata de Le Iene. i due si sono lasciati a febbraio, come da annuncio fatto proprio da lei su Instagram. Corti ha anche avuto una precedente relazione dalla quale è nato il figlio Gabriele, che oggi ha 11 anni. Padre e figlio vivono distanti (la madre del ragazzo vive a Marsiglia e Gabriele sta con lei) ma hanno un ottimo rapporto.

Lavorativamente parlando, oltre che a Le Iene gli spettatori l'hanno visto a pechino Express, in cui ha partecipato insieme al collega Alessandro Onis.