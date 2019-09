A Coutos, nella zona di Salvador, in Brasile, alcuni abitanti del posto hanno trovato una fonte alimentare e di commercio che sta generando controverse reazioni da parte dell’opinione pubblica.

Una balena da 39 tonnellate

Sulla spiaggia si è infatti arenato lo scorso venerdì 30 agosto il corpo inerme di un’enorme balena, una megattera. In molti hanno così deciso di prendere pezzi di carne dalla balena (si tratta di un’animale da 39 tonnellate) e grigliarla sul posto, per poi mangiarla. In tanti hanno deciso addirittura di fare scorta di carne per poter mangiare proteine assicurate nei prossimi mesi.

I media del posto si sono recati dagli abitanti del luogo, che hanno raccontato che la carne di megateri assomiglierebbe molto a quella di manzo, e che è piuttosto buona da mangiare.

Più di un rischio all’orizzonte

Ci sono però due fondamentali problemi in questa vicenda: il primo è che mangiare carne di balena è illegale in Brasile. Le balene sono infatti animali protetti da una legge del 1987.

Il secondo problema è di tipo clinico: non si sa come sia morta la balena, né da quanto tempo fosse morta in mare e dunque c’è il rischio di mangiare tossine. Un uomo ha deciso di vendere la carne (pur dicendo che era carne di balena) nel momento in cui ha scoperto che poteva essere infetta, guadagnando all’incirca 300 real.

Intervistato da Correio, ha dichiarato: “Sono un uomo di famiglia e sono disoccupato. Solo mia moglie lavora oggi come manicure. Quando ho visto l’opportunità di vendere la carne e usare il poco che abbiamo ottenuto per qualcos’altro, non ci ho pensato due volte“.