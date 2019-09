Aveva già fatto parlare di sé durante quest’anno, Francesca Costa, la mamma social di Nicolò Zaniolo, ha voluto dire la sua dopo i cori offensivi rivolti al figlio. In un post su Instagram e in un’intervista ha fatto sapere cosa pensa di ciò che è accaduto domenica scorsa durante il derby Lazio-Roma.

Cosa è accaduto durante il derby Lazio-Roma

Il campionato di calcio è ricominciato e domenica scorsa, 1 settembre, si è disputato il derby della Capitale, conclusosi con un pareggio. Per Francesca Costa, la mamma della giovane promessa della Roma, Nicolò Zaniolo, il figlio ha giocato benissimo, e lo dimostrano i fatti.

Non è stato facile per lui affrontare quel match perché dagli spalti sono arrivati cori offensivi sulla madre. La signora Zaniolo, in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset ha detto: “Mi scrivono che quegli insulti sono partiti in risposta ad un fallaccio fatto da Nicolò: mi limito a dire che c’erano arbitro e Var a giudicare e che i cori li intonavano già nel pomeriggio a Ponte Milvio“. E ha aggiunto: “Li chiamano sfottò, ma gli sfottò sono altri. Mi dicono ‘Ci sono sempre stati’, ma non per questo, sono giustificabili. Io uso molto l’ironia, e con mio marito ci abbiamo riso su“.

La sua preoccupazione è andata anche alla sorella di Nicolò, Benedetta: “Ma non è certo simpatico, mi dispiaceva per mia figlia. Poi le abbiamo un po’ spiegato e… vabbè, pazienza. Ma un ragazzo di 20 anni che non si fa deconcentrare da una cosa così, per me resta un vanto“.

L’orgoglio di Francesca Costa espresso sui social

Francesca Costa ha voluto pubblicare anche un post su Instagram per sottolineare quanto lei sia fiera di suo figlio. Il modo in cui ha reagito a quegli insulti l’ha resa orgogliosa.

A proposito del post, a Sport Mediaset, ha dichiarato: “Chi continua ad attaccarmi non ha capito il senso del mio post: io parlavo a mio figlio, e solo a lui“.

Nicolò “è stato il miglior è in campo nonostante questi cori maleducati. Non lo sto certo difendendo, non ne avrebbe bisogno; ma volevo ringraziarlo, mi rende orgogliosa“. Infine ha aggiunto: “Volevo dirgli che ha le spalle larghe e che penso che possa affrontare qualunque cosa se non si fa scalfire da migliaia di persone che insultano sua madre“.

La reazione di Nicolò Zaniolo a freddo

Dopo la partita, il giovane calciatore è entrato in macchina “si è girato verso suo padre e gli ha chiesto: ‘Ma i cori alla mamma?’“, ha raccontato la signora Francesca. Ha anche spiegato: “Aveva la faccia di chi voleva dire ‘è stata tosta’ ma io gli ho detto subito che era stato bravo, che era come se non li avesse sentiti“. Infine, a chi la accusa di voler diventare famosa servendosi della popolarità del figlio, Francesca Costa ha detto: “È allucinante che mi dicano che voglio diventare famosa alle sue spalle, questo è inaccettabile. Instagram non è un lavoro, è semplicemente il mio spazio social, come tutti ne hanno almeno uno. Pubblico foto banalissime, che possono piacere o meno, ma l’ho sempre fatto“.

Immagine in evidenza: Nicolò Zaniolo con la madre Francesca Costa. Fonte: Francesca Costa/Instagram