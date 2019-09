Intervistata dal settimanale Chi dopo un’estate mirabolante, Elisabetta Canalis ha fornito nuove prove sulla presunta lite con Maddalena Corvaglia. Le due ex veline, che hanno condiviso non solo l’esperienza a Striscia La Notizia, ma tante altre cose insieme, come il trasferimento a Los Angeles avrebbero litigato.

Nel corso degli ultimi mesi le voci sulla rottura si sono susseguite. E pure mai una conferma è giunta né da parte della Canalis, né della Corvaglia. Ora, però, le ultime dichiarazioni di Eli cancellerebbero ogni dubbio a riguardo.

Che fine ha fatto la palestra di LA?

A destare i sospetti l’interruzione di un’attività che Elisabetta e Maddalena aveva cominciato insieme oltreoceano.

Lanciate entrambe dal tg satirico, la Canalis e la Corvaglia sono rimaste unite e socie anche dopo la fine della loro avventura sul bancone. Un’amicizia, un legame, che è sempre stato indicato come modello esemplare per le veline che sono venute dopo.

Così inseparabili, che entrambe decisero di trasferirsi negli States, in California, dove in società aprirono una palestra a Los Angeles. Oggi quella palestra è stata data in affitto. “La palestra Sky View La? L’abbiamo data in affitto” ha spiegato a Chi Elisabetta. Poi ha spiegato: “Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche“.

Infine conclude: “Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire!”.

Sull’amicizia con Madda

Dal momento che la palestra fu acquistata con l’ex collega pugliese, inevitabile è stata la domanda sulla loro amicizia. Da tempo infatti sembrano essersi allontanante e il fatto di aver interrotto la collaborazione a Los Angeles appare come un ulteriore prova inconfutabile di quest’allontanamento.

Alla domanda, però, Elisabetta non si sbottona. Tuttavia nemmeno smentisce la voce. “Immaginavo che me l’avrebbe chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare“.

E la Corvaglia intanto? Maddalena non ha ancora proferito parola in merito. Chissà se dopo queste ultime parole della Canalis risponderà qualcosa.