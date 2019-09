Il Festival di Castrocaro 2019, conclusosi ieri sera, è stato il banco di prova artistico per la coppia Belén-Stefano. I due innamorati e genitori di Santiago hanno condotto l’edizione del festival canoro. Durante il concorso si è presentata l’occasione per un’altra conciliazione (dopo quella della coppia Rodriguez-De Martino), ovvero quella composta da Simona Ventura ed Elodie De Patrizi.

Uno “screzio” di 10 anni fa

Le due donne dello spettacolo appartengono a generazioni diverse, e si sono incontrate per la prima volta 10 anni fa: Elodie era una sconosciuta cantante di origini italo-francesi e Simona Ventura era già una delle figure più importanti del mondo dello spettacolo.

Si sono incontrate sul palco di X-Factor e la Ventura aveva giudicato Elodie inadatta, tanto da bocciarla: la cantante aveva vissuto male il rifiuto e non c’era poi più stata occasione di chiarirsi. A Castrocaro le due erano entrambe presenti come giudici ed è stata Simona Ventura a rompere il ghiaccio, dichiarando alla collega più giovane: “All’epoca ti ho bocciato perché ti ritenevo troppo acerba ma col tempo sei sbocciata e hai mostrato tutto il tuo talento”.

La giovane Elodie ha accettato con gratitudine il ramo d’ulivo, ed ha risposto: “Grazie Simona, ma hai fatto bene.

A quei tempi non ero ancora pronta per questo mondo, avevo solo 18 anni. Anche se devo ammettere che ci rimasi malissimo”.

Il Festival di Castrocaro, appena conclusosi, ha ricevuto critiche a intermittenza, soprattutto sui canali social. Pare infatti che la coppia De Martino-Rodriguez non sia stata impeccabile: se hanno conquistato con la loro spontaneità e il loro fascino (il tango romantico è stato indimenticabile).

Dall’altra, in molti hanno parlato di ripetute gaffe, tra cui una piuttosto importante su Alex Baroni, fatta da Belèn. Pare infatti che la conduttrice abbia detto in onda che una delle canzoni di Baroni era un inedito del 2019, e la cosa non è passata inosservata.

(Immagine di Simona Ventura: Imagoeconomica)