Giuseppe Conte sale al Colle

Di queste prime ore del pomeriggio l’arrivo al Colle di Giuseppe Conte, atteso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dove ha sciolto la riserva.

Rousseau, semaforo verde per M5S

Giusto ieri ha avuto luogo la votazione sulla piattaforma Rousseau rivolta agli iscritti al MoVimento Cinque Stelle chiamati ad esprimersi sull’ipotesi di una maggioranza formata M5S e Partito Democratico.

Un risultato che ha fatto scattare la luce verde al semaforo per Luigi Di Maio, sostenuto dagli iscritti che hanno appoggiato un governo frutto dell’alleanza col Pd presieduto da Giuseppe Conte.

Un risultato che è stato seguito, quasi nell’immediato, dal commento di Matteo Salvini, ministro dell’Interno uscente. Salvini aveva già previsto quale sarebbe potuto essere il responso di Rousseau: “Il governo dei No e delle poltrone non va lontano, non potranno scappare dalle elezioni (quelle vere) all’infinito: l’Italia merita di meglio, noi ci prepariamo!”.