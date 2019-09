Una donna di 84 anni, Marisa Tosoni, è stata trovata morta nel suo letto, nella casa in cui abitava a Cetona, in provincia di Siena.

La donna è apparsa da subito la vittima di un omicidio: era stata massacrata di botte. Poco dopo, è arrivata la sconcertante confessione che ha dato un volto all’omicida: Angelo Del Ticco, 45 anni, figlio della donna, ha confessato l’omicidio durante un interrogatorio.

Tensioni per i soldi e le cattive abitudini

Disoccupato, separato, vittima di problemi legati all’alcol, Angelo Del Ticco viveva da tempo una situazione di forte tensione in famiglia e a casa. A quanto emerso dalle indagini condotte di carabinieri di Siena e dal nucleo operativo di Montepulciano, le liti tra madre e figlio erano all’ordine del giorno: la donna infatti pare che pretendesse dal figlio che avesse maggiore controllo della sua vita.

Uccisa nel corso di una lite

Ieri, a quanto pare, tra i due è avvenuta l’ennesima litigata, dopo che la donna aveva trovato il figlio a bere al computer. L’uomo, in un eccesso d’ira, a quel punto avrebbe colpito ripetutamente la donna per poi lasciarla ferita in maniera grave sul letto. A quel punto sarebbe andato a letto e solo la mattina dopo si sarebbe accorto che la donna era in stato d’incoscienza.

Del Ticco, a quel punto, ha chiamato i soccorsi. In caserma l’uomo è scoppiato in lacrime durante la confessione, dicendo che non aveva intenzione di uccidere la madre.