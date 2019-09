Mentre i due opinionisti di punta si scambiano frecciatine, Uomini e Donne tarderà ad arrivare sugli schermi degli italiani e la causa sarebbe il grande successo riscosso dalla serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che durante questa estate ha sostituito lo show di tronisti e corteggiatori nel daytime pomeridiano. Dunque, il programma slitterà di una settimana, ma intanto le registrazione sono già iniziate e i casting per il trono over si svolgeranno il 17 settembre.

L’inizio di Uomini e Donne slitta

Ormai è certo che Uomini e Donne non andrà in onda il 9 settembre come forse in tanti si aspettavano.

Come riferisce Witty Tv, la messa in onda della prima puntata dello show in cui si corteggiano giovani e meno giovani avverrà la settimana dopo, il 16 settembre.

Pare sia tutta colpa della serie televisiva turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che avrebbe finito con il coinvolgere tantissimi telespettatori e diventare uno dei programmi più seguiti di questa estate, come riporta Il Messaggero. Infatti, la serie televisiva andrà in onda fino a venerdì 13 settembre. Mentre la messa in onda sembra arrivare in ritardo non si può affermare altrettanto per le registrazioni delle puntate che invece sono già in corso.

Uomini e Donne: i primi tronisti

Intanto, visto che i fan rimarranno a bocca asciutta fino al 16 settembre, è possibile consolarsi con le informazioni diffuse sui primi tronisti di Uomini e Donne. Sono già 4 i nomi confermati e, tra questi, compare un volto già noto ai fan del programma: si tratta di Giulio, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e giocatore di basket.

Le troniste che cercheranno l’amore in questa edizione saranno Sara, barista 22enne, e Giulia, studentessa universitaria 27enne. Ma alla ricerca dell’amore nel programma di Maria De Filippi ci sarà anche Alessandro, un ragazzo di 28 anni dal passato turbolento e con il sogno di trovare una compagna con cui formare una famiglia.

Mancherebbero ancora i protagonisti del trono over, infatti, il 17 settembre si svolgeranno i casting, come annunciato sui canali social della trasmissione.