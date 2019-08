Uomini e Donne si prepara a tornare nei pomeriggi di Canale Cinque e oggi si sta già registrando la prima puntata del trono che vedremo in onda tra due settimane. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, viene registrata con largo anticipo per dare tempo alla produzione di montare le lunghissime puntate (che vengono poi spezzettate in diversi pomeriggi).

Cosa vedremo nel primo appuntamento

Ci saranno i nuovi tronisti, ma anche – come di consueto – alcuni protagonisti della settima edizione di Temptation Island che si può considerare a tutti gli effetti uno spin off estivo della trasmissione. In studio ritroveremo Vittorio Collina, Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco.

Ci saranno, come di consueto, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due, sono ormai una certezza granitica della trasmissione, e anche quest’anno faranno parte del cast fisso degli opinionisti (contrariamente a Mario Serpa – con cui Sperti ha avuto dei litigi – che invece non ci sarà).

Gianni Sperti e Tina Cipollari. Foto: Uomini e Donne

Amore e odio

Tra Gianni Sperti e Tina Cipollari c’è sempre stato una strana alchimia, un ambiguo rapporto di odio e amore che, in fondo, conferisce quel pepe necessario alla ricetta Uomini e Donne. Un rapporto che l’estate non ha cambiato, anzi.

Sperti ha infatti pubblicato su Instagram una fotografia che lo ritrae in meditazione e ha accompagnato la foto con una provocazione: “Io che mi preparo per incontrare Tina”. La vamp, a sua volta, non si è lasciata scappare l’occasione di replicare a tono. Con un bel paio di corna ha poi preso in giro il collega opinionista che nella fato appariva con un look orientale: “Ritorno di Sandokan, la triste della Titanus”. E a proposito di liti con Tina, anche quest’anno, ci sarà un’altra presenza immancabile, quella di Gemma Galgani. Le due riusciranno ad evitare di superare il limite, più volte sorpassato nel corso della precedente stagione di Uomini e Donne?