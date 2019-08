Non accenna a placarsi lo scontro tra gli opinionisti e i protagonisti di Uomini & Donne. Mario Serpa, primo volto del Trono Gay insieme a Claudio Sona, continua a provocare autori e cast. La polemica, cominciata giorni fa tra l’ex corteggiatore e l’autrice braccio destro di Maria, Raffaella Mennoia, è decisamente degenerata.

Nello scontro sono coinvolti anche Teresa Cilia, altro ex volto del programma, e Gianni Sperti. Quest’ultimo si è inserito spiegando di essersi allontanato da Sona e Serpa, che considerava inaffidabili. A queste parole, giunge su Instagram l’attacco di Mario Serpa, al quale Sperti avrebbe risposto anticipando le sue intenzioni di querelare l’ex corteggiatore.

Ma l’opinionista non sarebbe il solo con cui Mario si starebbe confrontando, anche Tommaso Zorzi, che ora sembra frequentare l’ex di Serpa, Claudio Sona, si è sentito tirato in causa.

La querelle con Sperti

A fare andare Gianni Sperti su tutte le furie due mosse di Mario Serpa. L’ex corteggiatore ha infatti commentato sul suo profilo Instagram un post dell’opinionista. Si tratta di un vecchio articolo che documentava un incontro tra Mario Serpa e Lele Mora. Mettendo in dubbio la fonte, Serpa ha scritto su Instagram: “Quell’articolo è veritiero quanto il suo matrimonio“.

Mario Serpa commenta il post di Gianni Sperti

Ad accrescere il livore di Sperti poi la condivisione di una foto privata dell’opinionista, da parte di Serpa e della youtuber chiacchierona Deianira La Terribile.

Infuriato Gianni Sperti ha reso noto la sua volto di querela nei confronti di coloro che hanno reso pubblico un contenuto privato, che in poco tempo ha fatto il giro del web e creato scalpore.

Lo scontro con Zorzi

Serpa, però, stando a quanto si evince dai social, sta affrontando un altro duro scontro con l’ex concorrente di Pechino Express: Tommaso Zorzi, che in questo momento starebbe trascorrendo le vacanze con l’ex tronista ed ex fidanzato di Serpa, Claudio Sona.

Con alcuni post sui suoi account, Mario lascia intendere che Tommaso lo abbia contattato prima di cominciare la sua frequentazione con Sona. Nel feroce attacco, sferrato tra le story Instagram di Mario, questo ultimo ha ripescato un vecchio tweet di Tommaso contro Claudio. E poi ha aggiunto una frecciata: “Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato”. Prole che lasciando intendere un approccio di Zorzi nei confronti di Serpa, caduto nel vuoto.

La story di Mario Serpa contro Tommaso Zorzi

Quanto a Zorzi nega tutto e risponde a tono sempre mezzo Instagram, attraverso il suo profilo, rivolgendosi ai suoi follower. “Raga, io sono in piscina e mi stavo divertendo fino a quando una persona, che sono giorni che sta parlando di me, continua a fare queste storie dicendo che io gli scrivevo, ci provavo, tale Mario Serpa… O parli con cognizione di causa, fai degli screenshot e dai una prova… Altrimenti così giusto per dare aria alla bocca, perché non hai un caz*o da fare, no! Veramente, non so neanche cosa dire…”