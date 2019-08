Estate infuocata per i protagonisti di Uomini e Donne, una delle trasmissioni più seguite di Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. L’ex tronista Teresa Cilia ha acceso uno scontro sui social contro Raffaella Mennoia, autrice del programma. Accusata di comandare sulla vita degli altri all’insaputa dei colleghi, la Mennoia si è pronunciata sui social riferendosi a conseguenze legali, ma intanto numerosi sono i volti noti che hanno preso le sue difese. Ora è il turno di Gianni Sperti.

Cos’è accaduto e il commento di Gianni Sperti

Tutto è cominciato da un commento dell’ex corteggiatore Mario Serpa rivolto alla produzione dopo aver visto una foto dell’ex Claudio Sona con un membro della redazione.

All’amarezza di Mario si è aggiunta Teresa che ha attaccato l’autrice di far uscire le cose solo quando vuole, nascondendone altre al pubblico. La polemica social è stata talmente prorompente che in tanti si sono schierati a favore di Raffaella. Dalla produzione a Giulia De Lellis e Karina Cascella, ora interviene anche l’opinionista Gianni Sperti, deciso a non voler più mantenere il silenzio a riguardo.

“Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli. Eravate liberi di non mangiare in quel piatto ma capisco i vantaggi” afferma Sperti su Instagram.

Teresa Cilia non fatica a controbattere con parole accese: “Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale a essere ignoranti e senza personalità. Ah dimenticavo, tu sei ballerino”.

E non è finita lì per Gianni Sperti: “Mai una cosa giusta in 20 anni? Quindi nemmeno quando ho osannato te. Col senno di poi, avrei dovuto ascoltare chi invece ti aveva inquadrata e definita per come ti stai mostrando”. Gianni Sperti, nonostante sia sempre stato sostenitore del trono di Teresa e del suo amore per Salvatore di Carlo, non ha lesinato le critiche.

Ce n’è anche per Karina Cascella

Anche Karina Cascella aveva detto la sua in una story su Instagram difendendo l’amica Raffaella. Scioccata e allibita dalla mancanza di rispetto e dall’ingratitudine di Teresa, Karina avrebbe ammesso come molta gente ha perso la testa per i follower e che la professionalità e la dedizione degli autori di Uomini e Donne non possono essere messi in discussione.

Teresa Cilia, punzecchiando Karina a proposito degli eventi accaduti intorno alla relazione tra il suo ex compagno Salvatore Angelucci e Paola Frizziero, ha risposto a tono: “Io ho ringraziato e ringrazierò ancora perché ho trovato l’amore, io parlo di una singola persona quindi apri bene le orecchie. Io capisco che devi partire in sua difesa però siete fatte della stessa pasta, questo è il vero motivo. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non mi faccio comandare da nessuno“.

Immagini in alto: fonte Instagram/Teresa Cilia-Gianni Sperti (dimensioni modificate)