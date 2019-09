Se il suo ex Matteo Salvini sta vivendo giorni non propriamente facili, per Elisa Isoardi è la stagione della rinascita: dopo un’estate di relax e cura di corpo e anima, è arrivato il momento di ricominciare tra i fornelli de La Prova del Cuoco.

E, tra un servizio fotografico e l’altro, la bella Elisa ha raccontato a Oggi di essere di nuovo in forma e di non essere pentita di nessuna scelta del passato, soprattutto di tipo sentimentale…

La rinascita umana e professionale

Elisa Isoardi è più bella, più riposata e persino più magra: per colpa dei continui assaggi a La Prova del Cuoco aveva accumulato qualche chiletto in più che sta magicamente smaltendo con le passeggiate quotidiane in compagnia del suo cane, Zen.

Il suo sguardo è rivolto in avanti, mai più al passato: “Decidere di mettere la parola fine a una relazione di cinque anni significa avere la capacità di mettersi in discussione anche intuendo di poterne soffrire”.

Non c’è comunque pentimento, anche se non è stata certo una discesa spensierata: “Non mi sono sentita smarrita, ma fallita sentimentalmente sì. Ma ora posso dire con franchezza che non provo nessun rimpianto“.

Un nuovo amore all’orizzonte? È già da un po’ che Elisa Isoardi tiene a precisare di non averne particolare bisogno: “E a chi mi chiede se desidero un nuovo amore rispondo che non ne sento affatto la mancanza, perché sto bene così.

Io mi basto e avanzo”.

La regola numero uno: volersi bene

La priorità per la conduttrice? La cura di sé: “So che la sensualità di una donna è fatta di un mix fra cervello e anima, pertanto bado a entrambi. Leggo, studio e coltivo la mia spiritualità interiore”.

Per Elisa isoardi è stato fondamentale anche imparare a circondarsi di persone che la amano: “Ho davvero valorizzato alcune presenze, pensando che in fondo certe assenze non siano determinanti per me.

È stato un percorso faticoso, non lo nego. Negli ultimi anni nulla è stato scontato, anche scegliere di allontanarmi da chi non mi faceva stare bene. Ho tirato le somme e ho raggiunto quello che ora definisco “l’equilibrio perfetto” .

E non finisce qui: tra le prossime avventure professionali di Elisa Isoardi ci potrebbe essere la pista da ballo di Milly Carlucci, a Ballando con le Stelle: “Mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe una sfida conciliare due trasmissioni così impegnative, ma si sa: le sfide mi affascinano e non mi tiro indietro mai”. D’altronde, Elisa si era già distinta nel programma quando aveva partecipato come “ballerina per una notte“. Insomma, è un vero periodo d’oro per la bella Elisa!