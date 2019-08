Gli ultimi 12 mesi sono stati piuttosto intensi per Elisa Isoardi che ha dovuto fronteggiare da una parte gli ascolti non troppo esaltanti della sua Prova del Cuoco e dall’altra la rottura mediatica con Matteo Salvini. E il tutto con relative critiche. C’è chi non ha mai smesso di paragonarla ad Antonella Clerici e chi l’ha sempre accusata di aver tratto giovamenti non esclusivamente sentimentali dalla sua ex relazione con il vice premier. Un fardello impegnativo, un bagaglio emotivo non troppo leggero, che ora le si legge in viso…

Un volto stanco: “È la vita”

Settembre è un po’ il vero capodanno italiano. Il mese delle ripartenze e dei nuovi inizi.

Quello dei nuovi propositi e dei bilanci. E così, alla vigilia del mese che sancisce la fine dell’estate, la Isoardi il suo bilancio lo fa tutto con un primo piano su Instagram. Uno sguardo intenso e forse un po’ stanco, un volto che pare nascondere certe ferite. E il messaggio in accompagnamento chiarisce ulteriormente il concetto: “Ci sono, mi piace vederle, parlano di me, delle mie gioie e dei dolori… #annamagnani diceva: Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire. Buona notte ragazzi”.

Menzione d’onore per gli hashtag in chiusura: è la vita e non tornerei indietro. A quale, tra i tanti eventi accaduti durante l’anno, si riferisce la Isoardi in particolare?

Il futuro tra cucina e ballo

Difficile non pensare alla fine della relazione con Matteo Salvini. Giusto qualche settimana fa, la Isoardi aveva chiarito ulteriormente le motivazioni che hanno portato i due alla rottura e, tra le tante frasi malinconiche, si faceva spazio quella più chiara di tutte: “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”. Ora, nel futuro della conduttrice, c’è ancora tanta televisione. All’impegno quotidiano con La Prova del Cuoco si aggiunge ora quello con Ballando con le Stelle di cui la Isoardi sarà concorrente.

Meglio guardare avanti allora. Anche perché, in quella foto patinata, le rughe non ci sono.