Tra qualche giorno di relax e una coccola al suo barboncino Zen, Elisa Isoardi ha rivelato di essere pronta a mettersi in gioco. Come lo farà? Partecipando alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. La presentatrice ha fatto sapere che investirà le sue energie in questa nuova avventura.

Elisa Isoardi ci prova con il ballo

Appena qualche mese fa, Elisa Isoardi aveva partecipato, in qualità di ballerina per una notte, al programma di Milly Carlucci. Per molti mesi si era allenata con il suo insegnante di danza Samuel Peron. Adesso, in un’intervista concessa a Diva e Donna, la presentatrice de La Prova del Cuoco, ha rivelato: “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, anche se ancora non è ufficiale“.

E ha aggiunto: “Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata“.

La presentatrice voluta da Milly Carlucci

All’inizio di agosto, la voce sulla partecipazione della Isoardi al programma condotto da Milly Carlucci era molto insistente. Era stata proprio la Carlucci, padrona di casa, a puntare sull’ex compagna del ministro Salvini. E, a quanto pare, sembra che sia riuscita a convincerla. Riguardo la sua presenza a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi sembra avere solo un desiderio, ovvero che ad affiancarla sia nuovamente Peron: “Ci conto.

È stato già il mio ballerino nel charleston“. E sull’insegnante ha aggiunto: “È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente“. L’inizio della nuova stagione della trasmissione danzereccia è previsto per la primavera 2020.

Gli impegni lavorativi e La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi sta ricaricando le pile, insieme al suo nuovo compagno di vita Zen, il suo barboncino. Ma, la presentatrice sembra pronta per una nuova stagione lavorativa. A fine luglio ha rilasciato un’intervista nella quale ha anche confessato che il suo cambio di look è dovuto proprio al programma che conduce.

Per una questione di comodità, infatti, si è tagliata i capelli, dal momento che ha a che fare con il cibo, con le padelle e i fuochi. Per poter partecipare a Ballando con le Stelle, la Isoardi dovrà riuscire a conciliare il nuovo ingaggio con il suo impegno a La Prova del Cuoco, che inizierà a settembre prossimo e si concluderà nel giugno 2020.

Immagine in evidenza: Milly Carlucci; Elisa Isoardi. Fonte: Milly Carlucci/Instagram; Elisa Isoardi/Instagram