Elisa Isoardi continua a far parlare di sé, o meglio, a parlare di sé. Dopo il recentissimo topless in bella vista per Gente, la Isoardi torna a parlare per il settimanale Nuovo a cui rivela alcuni piccoli dettagli sul suo passato e sul perché del suo look.

La Prova del Cuoco: l’appuntamento a settembre

Un’estate all’insegna del relax per Elisa Isoardi che mai come in questi tempi ha voluto spendere parole elogiative per la vita da single. Si basta da sola e non ha bisogno di nessuno la conduttrice de La prova del cuoco, pronta a tornare dietro ai fornelli del suo programma televisivo a settembre, precisamente il 9 alle 12 spaccate. Intanto, la conduttrice si fa sollazzare dalla brezza e dal rumore delle onde che stanno accompagnando la sua vacanza.

Cambio programma, cambio look

E proprio per La prova del cuoco la Isoardi ha deciso di darci un taglio dal parrucchiere. I suoi capelli, un tempo lunghi, hanno infatti subito un taglio netto: “Per praticità – confessa la Isoardi a Nuovo – A la prova del cuoco spadello e tocco ingredienti. Non voglio rischiare che finisca un mio capello nel piatto!“. E sempre parlando di capelli, la Isoardi rivela ancora come i suoi capelli non siano stati sempre lunghi, anzi: “Non ho mai portato i capelli lunghi, li avevo addirittura rasati da un lato“, dice la Isoardi raccontandosi come una “bambina maschiaccio”.

La passione per lo sport

E sempre nel suo passato è poi annidato un altro piccolo segreto che riguarda un piccolo segno che si trova sul suo viso. La Isoardi racconta infatti di essersi propriamente “sfracellata“, ripercorrendo i tempi in cui correva a livello agonistico montando una bici da corsa. “Ho un taglio sotto il mento piuttosto profondo – racconta ancora la Isoardi – Perciò ho optato per la pallavolo e il nuoto“.

*immagine in evidenza: Elisa Isoardi. Fonte/Instagram Elisa Isoardi (dimensioni modificate)