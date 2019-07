Elisa Isoardi si gode l’estate mentre attende il ritorno in tv del suo programma culinario, La Prova del Cuoco. La conduttrice però potrebbe vedersi ridotto lo spazio a favore di Monica Setta e della sua rubrica economica dopo UnoMattina. Per averne la certezza dovremo aspettare il 9 luglio, nel frattempo Isoardi annuncia di aver trovato una cuoca fantastica per il suo show cooking. Tutta la sua concentrazione sembra essere focalizzata sulla carriera, dunque, e non c’è molto spazio per gli uomini a cui dice di preferire per il momento il suo barboncino.

Elisa Isoardi, niente uomini: l’obiettivo è la carriera

La conduttrice prepara la prossima edizione de La Prova del Cuoco e ne condivide con i suoi follower su Instagram i progressi. Mentre la vita professionale sembra catturare tutta la sua attenzione, dopo Matteo Salvini non ci sono notizie di altri amori nella vita della Isoardi. A Vero ha dichiarato che “Un uomo ora non lo voglio, mi basta un barboncino“, riferendosi all’amato cagnolino Zenith. Elisa Isoardi prova una vera e propria adorazione per il suo compagno a quattro zampe, che ha definito il suo unico amore.

La Prova del Cuoco tagliata per Monica Setta?

Purtroppo potrebbero esserci cattive notizie per lei, come annunciano alcune indiscrezioni a mezzo stampa. Sembra infatti che il suo programma subirà un accorciamento per fare posto alla rubrica di Monica Setta. Non che questo basti a smorzare l’entusiasmo della piemontese, la quale continua ad aggiornare i suoi fan con i segreti della cucina italiana e non solo per gustosi piatti.

Elisa ha infatti svelato il segreto della sua abbronzatura, l’olio EVO: “Non avevo altro in casa, ma ci sta“, ha scritto su Instagram. Non tarda ad arrivare la risposta dei fan, che le fanno i complimenti per la sua bellezza ma la avvertono di fare attenzione alle bruciature.