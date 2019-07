I palinsesti Rai per la prossima stagione tv verranno presentati la settimana prossima ma, intanto, circolano numerose indiscrezioni riguardo i volti e i programmi che si affacceranno sulla prima rete a partire da settembre. Vi avevamo già parlato dello spostamento di Tiberio Timperi al mattino, senza la sua Francesca Fialdini. La bionda conduttrice, però, non sarà senza programmi come preannunciato, ma con buona probabilità andrà ad occupare lo slot della domenica pomeriggio, dopo Domenica In, al posto di Cristina Parodi. Ma per una bionda “ricollocata”, ce n’è un’altra ferma ai box.

Antonella Clerici ferma un giro

Antonella Clerici, testa di serie di mamma Rai, resterà quasi sicuramente senza programmi per la prossima stagione. Nonostante il contratto con la Rai abbia ancora validità per un altro anno, la conduttrice sembrerebbe restare senza alcuna trasmissione. Un “contentino” però, i vertici di Rai 1 sembrano volerglielo dare. Si starebbe pensando a lei per i due pomeriggi (ed una prima serata) dello Zecchino d’Oro. Un programma importante, certo, ma non ai livelli della conduttrice che, nonostante sia amatissima dal pubblico, nella scorsa stagione non ha raccolto i successi sperati con l’esperimento Portobello. Ma se alla Clerici va male, al suo ex programma cult, La Prova del Cuoco, non sembra andare troppo bene. Il programma culinario condotto da Elisa Isoardi – che quest’anno cerca rivalsa dopo gli ascolti in caduta libera dell’ultima edizione – avrà addirittura mezz’ora in meno.

Antonella Clerici durante il “Festival delle conoscenze di Novi” (fonte: Facebook)

L’ascesa di Setta e Cuccarini

Sarà Monica Setta, infatti, ad avere un nuovo programma – o meglio, una striscia quotidiana all’interno di Uno Mattina – tutti i giorni. Questo appuntamento che dovrebbe occuparsi di economia (titolo provvisorio, Setta per Sette, come riportato da Leggo.it) allungherà Uno Mattina di 30 minuti e farà slittare Storie Italiane che, però, non perdendo minutaggio, farà ritardare La Prova del Cuoco di 30 minuti. La Setta, molto ben voluta dai dirigenti, non è la sola donna in ascesa Rai. Colpaccio anche per Lorella Cuccarini che a settembre si occuperà de La Vita in Diretta, ma già da questa estate, avrà 4 prime serate con degli speciali di Linea Verde.