Elisa Isoardi si dichiara contenta e felice di essere single. Dopo aver lasciato il vice premier Matteo Salvini, in seguito ad una relazione durata 5 anni, la conduttrice televisiva non sarebbe, almeno momentaneamente, alla ricerca di un altro uomo.

Isoardi e l’essere single

“I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare – confessa Elisa al settimanale Oggi – Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa“.

La Isoardi, insomma, pare contenta della situazione. D’altronde, anche dal lato professionale le cose stanno andando bene, essendo da poco stato riconfermato il suo ruolo di conduttrice nel programma di Rai1 La Prova del Cuoco, di nuovo in onda subito dopo l’estate.

Elisa ha anche smentito nuovamente la storia con il produttore Alessandro di Paolo, con il quale era stata fotografata di frequente negli ultimi mesi: “Un amico come tanti, sto così bene che un uomo adesso proprio non lo voglio“.

Sulla relazione tra Salvini e Francesca Verdini





È noto che dopo la rottura Salvini abbia iniziato un nuova storia con la bella 27enne Francesca Verdini. Nessuna gelosia, però, per la conduttrice di Rai1: “Se è felice, io sono felice per lui – aveva dichiarato recentemente a DiPiù – Io continuo a volergli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo ormai è il passato”. E per quanto riguarda il futuro? Elisa sente che sarà positivo, “perché ho energia positiva in me“.

La previsione del sensitivo

La coppia sembra quindi dirigersi per strade diverse. Ma sarà possibile un ritorno di fiamma nel futuro? Il sensitivo Solange, dopo aver letto la mano al ministro dell’interno, aveva previsto un riavvicinamento: “Tra i due ci saranno dei dialoghi, un avvicinamento”.

Solo il tempo ci saprà dare una risposta certa.

*immagine in alto: Elisa Isoardi. Fonte/Instagram elisaisoardi (dimensioni modificate)