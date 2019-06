Il sensitivo ed ex naufrago Solange è stato di recente ospite alla trasmissione radiofonica Un Giorno Da Pecora. Qui, in collegamento telefonico, Solange ha rivelato di aver letto la mano del vicepremier Matteo Salvini.

Questa dichiarazione ha subito scatenato galoppante curiosità tra gli ascoltatori del programma e i suoi conduttori. Sollecitato l’indovino ha quindi rivelato ciò che ha letto nel destino, soprattutto amoroso, del Ministro dell’Interno.

Il ritorno della Isoardi

Quando è stato chiesto a Solange che tipo di mano avesse Salvini, lui ha subito risposto: “È la seconda volta che gli leggo la mano, ha una bellissima linea della vita, molto lunga, ha una linea molto forte e anche molto sensibile“.

Elisa Isoardi

Romantici e gossippari si sono subito interrogati sulla linea dell’amore, su cosa dice, alla luce delle ultime cronache rosa che riguardano la rottura con Elisa Isoardi e l’inizio della relazione con Francesca Verdini. Ma Solange conosce già gli sviluppi futuri: “Farà capolino la Isoardi, in qualche modo si incontreranno. Lessi la mano al leader leghista un anno fa, gli dissi che la Isoardi si sarebbe allontanata ma che sarebbe anche ritornata. E lo farà, ancora un po’. Tra i due ci saranno dei dialoghi, un avvicinamento“.

Un futuro da Premier

Non è l’unico “riavvicinamento” che Solange ha visto nel futuro di Salvini. Quando gli si chiede di un eventuale divorzio da Di Maio, alla luce delle recenti bufere che soffiano sulla crisi di Governo, l’indovino ha la risposta. “No, anzi ci sarà di nuovo un avvicinamento ed un riequilibrio“.

La trasmissione Un Giorno Da Pecora, in collegamento con Solange

Senza contare che il sensitivo ha visto nel futuro di Salvini “Molte altre cose belle, dei grandi successi“. Tra cui, pare, anche una nuova carica, quella di Premier. “Si, lo diventerà: le linee della mano parlano chiaro“. Insomma, stando a quanto sostiene l’ex naufrago, tante sorprese attendono il leader della Lega. Non resta che vedere se queste predizioni si realizzeranno o meno.