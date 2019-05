Ieri, era trapelata un'indiscrezione dal profilo Twitter Il Portaborse secondo la quale tra il vicepremier Matteo Salvini e Francesca Verdini fosse già finita la storia d'amore. Oggi, una fotografia pubblicata dal ministro dell'interno smentisce tutto: l'idillio non si è concluso.

La love story non è finita

Non è finita tra Francesca Verdini e Matteo Salvini e a mettere a tacere le voce secondo la quale tra i due sarebbe tutto finito ci pensa il vicepremier. Il ministro dell'interno ha infatti pubblicato una foto su Instagram in cui appare in compagnia della giovane fidanzata. Il vicepremier ha scritto una breve didascalia per accompagnare lo scatto: "Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene! P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma". Ci ha dunque pensato il vicepremier ad affermare con una fotografia che tra lui e la sua fidanzata non è assolutamente finita. Sotto la foto si legge anche il commento di Francesca Verdini che ha scritto: "Ma che ragazza fortunata". Insomma, tra il vicepremier e la figlia del navigato politico Denis Verdini le cose andrebbero a gonfie vele.

L'indiscrezione sulla rottura

Ieri, a diffondere la notizia della fine dell'idillio tra Matteo Salvini e Francesca Verdini era stato il profilo Twitter Il Portaborse che aveva scritto su un post: "La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra". Il profilo quindi non solo dava per certa la fine della relazione tra i due ma imputava anche alla 28enne la rottura con il vicepremier, dopo appena due mesi da quando, lo scorso marzo, era emerso che i due stavano insieme. Fotografati insieme per la prima volta lo scorso marzo, dopo un'iniziale ritrosia nel farsi immortalare l'uno accanto all'altra, la prima uscita pubblica della coppia era stata in occasione della prima del film Dumbo di Tim Burton.