Che Elisa Isoardi stia divinamente bene, era un dato già assodato ancora prima che si lasciasse intervistare da Gente. Quello che però balza sicuramente agli occhi è come il suo benessere traspaia anche dai lineamenti distesi del suo viso nonché dal suo corpo: decisamente in ottima forma tanto da lasciarsi andare ad un topless mozzafiato!

Elisa Isoardi in forma smagliante

Elisa Parodi è in gran forma e ce lo ricorda di continuo il suo sorriso. Bella, sinuosa, felice delle sue forme e soprattutto determinata nel godersi la vita con semplicità senza guardarsi troppo alle spalle e senza rivolgere totalmente lo sguardo al futuro. “Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di avere. Oggi sono fiera e forse traspare“, dichiara la Isoardi a Gente e non si può certo contraddirla.

Altroché Salvini, beata solitudine

La passata relazione con Matteo Salvini, con il quale in tanti sperano possa riaccendersi la fiamma dell’amore, è ormai archiviata. “La solitudine all’interno della coppia mi ha portato a chiudere. Mi sono fatta molte domande, ho cercato di capire se e dove avessi sbagliato – confessa la Isoardi che però si ritiene cresciuta da questa triste esperienza da cui è già rinata come una fenice – Oggi se mi guardo allo specchio mi vedo più donna, più saggia“.

Orgoglio per le proprie forme: “Non sono una modella“

Non tutto il male vien per nuocere e sicuramente la rottura da Salvini le ha concesso modo e tempo di poter riflettere sulla sua vita, rimettendosi completamente in discussione sotto plurimi punti di vista. Poi l’intervista verte sul suo aspetto fisico, impossibile da sorvolare: “Ogni donna dovrebbe essere orgogliosa di sé stessa, anche se ha qualche kg in più. Non sono una modella ci sta che in una quaranta non ci entri“.

Elisa Isoardi sulla copertina del settimanale Gente. Fonte/Gente

Bellissima, la Isoardi si mostra in topless in tutta la sua sensualità: “Sono una buona forchetta. Comunque ho smaltito 3 kg, gli altri 2 ho preferirei mantenerli, tonificando il corpo, perché rendono il mio viso più armonico, disteso. Non sono mai stata schiava né dello specchio né della bilancia, perché ho sempre puntato su ciò che va dal collo in sù“.

Ovviamente, come conferma lei stessa, non mancano i corteggiatori e gli ammiratori segreti sebbene non rilasci dichiarazioni troppo approfondite a riguardo: “Ci sono e sono tanti. Anche insospettabili. Per il momento però sto bene con me stessa“.

